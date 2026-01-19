Skupštinski odbor ocenio: Većina amandmana SNS u skladu sa Ustavom, nekoliko opozicionih nije

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je danas da je većina amandmana na izmene i dopune pet pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, u skladu sa Ustavom Srbije i pravnim sistemom.

Odbor je, većinom glasova prisutnih članova, za 11 amandmana koje su podneli opozicioni poslanici ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na sednici nije bilo čitanja amandmana na izmene i dopune zakona o kojima se od prošle nedelje raspravljalo u parlamentu, a niko od prisutnih članova se nije javljao za reč u vremenu određenom za raspravu o njima.

Na predlog izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava pristigao je 41 amandman, od kojih je Odbor za 40 ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, dok je za jedan opozicioni ocenio da nije.

Od 15 amandmana podnetih na izmene i dopune Zakona o visokom savetu tužilaštva, za dva opoziciona je ocenjeno da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a od 50 amandmana za Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, za još četiri opoziciona.

Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao neustavna su ocenjena dva opoziciona amandmana od ukupno 59 podnetih, kod Zakona o sudijama takođe dva od devet podnetih, dok su kod Zakona o državnim službenicima svih šest amandmana ocenjeni kao u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

U javnosti je prethodnih dana posebno kritikovan amandmana koji je vladajuća SNS podnela na izmene i dopune Zakona o javnim tužilaštvima, koji podrazumeva prestanak privremenog upućivanja tužioca u drugo tužilaštvo, što je ocenjeno kao poseban pritisak na Tužilaštvo za organizovani kriminal.

To tužilaštvo je ranije danas saopštilo da je od 20 njihovih javnih tužilaca, 11 privremeno upućeno u skladu sa dosadašnjim Zakonom, te da bi usvajanjem tog amandmana dovelo do „potpune blokade postupaka u predmetima najopasnijih organizovanih kriminalnih grupa“, kao što su „Jovanjica“, „Balkanski kartel“, „Vračarci“, Darko Šarić, Radoje Zvicer, kao i predmet koji se odnosi na finansijske tokove u vezi sa projektom Železničke stanice u Novom Sadu.

O tom amandmanu na današnjoj sednici Odbora nije bilo posebne reči.

(Beta)

