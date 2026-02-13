Skupštinski odbor ponovo pokrenuo postupak izbora kandidata za predsednika i članove Ratel-a

Odbor Skupštine Srbije za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije danas je na nastavljenoj sednici doneo odluku o ponovnom pokretanju postupka izbora kandidata za predsednika i četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel).

Na konkurs za predsednika i četiri člana Saveta Ratela prijavilo se osam kandidata – pet za predsednika i tri za članove tog tela.

Na današnjoj sednici razgovarano je sa poslednjom kandidatkinjom Mirom Stevanović, koja je bila sprečana da prisustvuje prethodnoj sednici, održanoj 5. februara, na kojoj je razgovorano sa sedam kandidata.

Nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova za prihvatanje kandidature.

Kandidati sa kojima je razgovarano na prethodnoj sednici su profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Momčilo Dobrodalac, profesor Saobraćajnog fakulteta Goran Marković, Snežana Petrović, diplomirani ekonomista i profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Bojan Stanivuković, profesorka Mladenka Blagojević, inženjer saobraćaja Lazar Mosurović i profesor i doktor tehničkih nauka Slobodan Ristić.

U ponovnom postupku konkursa za izbor predsednika i četiri člana Ratela pravo da se prijave imaće i kandidati čije kandidature ranije nisu bile prihvaćene.

Predsednika i članove Ratela bira i razrešava Skupština Srbije.

(Beta)

