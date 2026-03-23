Skupštinski odbor: Tri kandidata za predsednika i člana Komisije za zaštitu prava u javnim nabavkama

Odbor Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je danas tri kandidature za predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Odbor će Skupštini predložiti Irenu Grujić za predsednika Republičke komisije, a za članove te komisije Branislava Cvetkovića i Živka Marjanovića.

Za kandidate za predsednika Komisije stigle su četiri prijave, koliko i za članove te komisije.

Na sednici je razgovarano sa osam kandidata, nakon čega je usledilo glasanje i prihvaćene su tri kandidature.

Za predsednika Komisije prijavili su se Irena Grujić, Živko Marjanović, Nađa Popović i Hana Hukić, a za jednog člana Komisije Živko Marjanović, Jasmina Milenković, Aleksandra Popović i Branislav Cvetković.

Na javni konkurs za izbor jednog člana Komisije, objavljen 6. februara 2026. godine, prijavili su se Irena Grujić, Živko Marjanović, Mersiha Marković i Jasmina Milenković.

Irena Grujić je diplomirani pravnik. Profesionalnu karijeru započela je u Drugom opštinskom sudu, a potom u Ministarstvu unutrašnjih poslova u odeljenju za javne nabavke, gde je, kako je rekla, sprovodila proces javnih nabavki od sačinjavanja tenderske dokumenatcije do zaključenja ugovora.

Živko Marjanović je diplomirani pravnik, radio je do 2020. godine kao advokat u krivici, parnici, zastupao fizička i pravna lica, a od 2020. u Pravobranilaštvu grada Beograda, zatim od 2021. imenovan za zamenika načelnika gradske opštine Vračar. Od 2023. godine pa do danas radi u preduzeću Infratruktura železnice Srbije kao direktor Sektora za stovarišne poslove.

Branislav Cvetković je kazao da ima 20 godina iskustva u javnim nabavkama. Radio je u Poštanskoj štedionici, Ministarstvu prosvete. Istakao je da je radio u Kancelariji za javne nabavke, kao i u Komisiji.

Predsednik i jedan član Komisije biraju se na osnovu Zakona o javnim nabavkama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com