Skupštinski Odbor za obrazovanje zahteva sveobuhvatnu i transparentnu istragu o smrti studentkinje

Skupštinski Odbor za obrazovanje usvojio je danas zaključak kojim se zahteva od nadležnih institucija da u najkraćem roku sprovedu sveobuhvatnu i transparentnu istragu o smrti studentkinje čije je telo nađeno kod Filozofskog fakulteta.

Odbor traži da se utvrde sve okolnosti, propusti, eventualna individualna odgovornost lica koja su svojim postupanjem, odnosno nepostupanjem dovela do tragedije.

„Odbor poziva rektore, dekane i sve nadležne organe Univerziteta da se striktno pridržavaju važećih propisa, opštih akata i procedura koji se odnose na bezbednost studenta i zaposlenih, da bez odlaganja preduzmu dodatne mere radi sprečavanja sličnih tragičnih događaja“, navedeno je u zaključku koji je pročitao predsednik Odbora Marko Atlagić, poslanik vladajućih naprednjaka.

Predstavnici opozicije ocenili su da je sednica zakazana da bi se zloupotrebila tragedija i priredila predstava za javnost i to dan pred lokalne izbore, posebno što je njen dnevni red stanje bezbednosti na Univerzitetu iako se ne zna šta je dovelo do tragedije.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić više puta je prozvala rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića da govori o toj temi, mada joj je odgovorio da se već izjašnjavao ranije po nekim sličnim pitanjima u tužilaštvu.

„Ne možemo da dajemo sudove o tome da li je neko kriv, da li postoji neka odgovornost. Želimo da se to istraživanje nadležnih organa sprovodi javno, transparentno, objektivno i da nakon toga imamo izveštaj koji će reći šta je uzrok tragedije, u cilju postizanja istine“, rekao je Đokić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com