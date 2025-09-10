Slobodan univerzitet: Napadnut Tehnološki fakultet, u prisustvu policije

Akademska mreža Slobodan univerzitet iz Novog Sada najoštrije je osudila napad na Tehnološki fakultet u tom gradu, koji se dogodio rano jutros, kada je nepoznata maskirana osoba pocepala plakate sa ulaza u zgradu fakulteta.

„Naša mreža pruža podršku vršiteljki dužnosti dekanice Tehnološkog fakulteta Ziti Šereš, u njenim naporima da zaštiti studente i kolege koji svakodnevno borave u toj zgradi, kao i da dosledno brani autonomiju univerziteta i nepovredivost akademskog prostora, koji su već 15 dana kontinuirano ugroženi“, naveo je Slobodan univerzitet u saopštenju za javnost.

Dodali su da je „posebno zabrinjavajuće“ što se taj incident dogodio uprkos prisustvu brojnih policijskih snaga u univerzitetskom kampusu, uključujući interventne jedinice, policiju u civilu i žandarmeriju, koje se po pozivu rektora Dejana Madića, dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida nesmetano kreću po univerzitetskom prostoru, uključujući i ulazak u zgrade bez poziva dekana, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju.

„Napad na Tehnološki fakultet jasno pokazuje da institucije sile doživljavaju studente i nastavnike univerziteta kao pretnju, dok one koji direktno napadaju imovinu fakulteta ostaju neprimećeni i nekažnjeni, čak i kada se to događa nadomak samog rektorata“, piše u saopštenju.

Zahtevali su hitnu istragu tog incidenta, sankcionisanje napadača, kao i odgovornost nadležnih organa i uprave univerziteta koji su dozvolili da se kampus „pretvori u prostor u kojem se studenti i zaposleni osećaju nesigurno, a nasilnici deluju nekažnjeno“.

(Beta)

