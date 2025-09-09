Slobodan univerzitet: Policija 14 dana opseda kampus Univerziteta u Novom Sadu

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad saopštila je da je danas 14. dan „policijske opsade“ kampusa Univerziteta u Novom Sadu.

„Policija bespravno interveniše na novosadskom kampusu, narušava nepovredivost akademskog prostora, unosi osećaj ugroženosti i krši autonomiju univerziteta – protivno Zakonu o visokom obrazovanju“, navodi se u saopštenju.

Ocenili su da „izgovora više nema“ i da odgovorni za ovakvo stanje moraju biti razrešeni sa funkcija, navodeći da su to dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) Patrik Drid i rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić.

Policija je prvo, 26. avgusta rano ujutru, ušla u Filozofski fakultet, nakon poziva dekana Milivoja Alanovića. Napustili su je juče, 8. septembra, nakon što je počeo ispitni rok, a studenti i profesori odbili da uđu u zgradu dok se u njoj nalazi policija.

U zgradu DIF-a policija je ušla u ranim jutarnjim satima, 1. septembra, nakon što je u zgradu, kroz prozor, ušao dekan Patrik Drid, koji je i sam priznao da je „slučajno“ razbio prozor.

Napustili su je juče, 8. septembra.

Policija je u zgradu Rektorata ušla sa dekanom Dejanom Madićem 5. septembra, nakon studentskog protesta, a tokom incidenata između građana i policije ispred Filozofskog fakulteta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com