Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Smatraju, kako su naveli saopštenju, da je ova inicijativa u suštini protivzakonita i protivustavna, te da bi njena realizacija predstavljala grubo kršenje Zakona o visokom obrazovanju i Ustava Srbije.
Upozorili su da bi sprovođenje takve odluke „dodatno produbilo društvene podele i krizu poverenja“ i da bi značilo „direktan napad“ na autonomiju univerziteta, akademske slobode i prava zaposlenih, studenata i studentkinja.
Podsetili su da su se protiv ove inicijative već „jasno izjasnila“ najviša tela akademske zajednice – Naučno-nastavno veće i Savet Filozofskog fakulteta u Nišu, koji su je većinski odbacili, kao i Savet Univerziteta u Nišu, koji joj nije dao podršku.
„Sprovođenje te inicijative mimo saglasnosti ovih tela predstavlja još jedan pokazatelj političkog mešanja u autonomiju univerziteta i urušavanja temelja visokog obrazovanja“, piše u saopštenju.
Izrazili su nadu da će rektor i uprava Univerziteta u Nišu reagovati povodom ove odluke i jasno stati u zaštitu zakonom i ustavom garantovanih prava univerziteta i njegovih članica, te da će se dosledno zalagati za očuvanje akademske autonomije i slobode.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com