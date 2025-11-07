Slobodni univerzitet u Nišu: Formiranje Fakulteta srpskih studija je protivzakonito i protivustavno

Akademska mreža „Slobodni univerzitet“ u Nišu je danas saopštila da je Vlada Srbije, u četvrtak, 6. novembra donela odluku o osnivanju „Fakulteta srpskih studija“ i izrazila „duboku zabrinutost i ogorčenost“ zbog toga.

Smatraju, kako su naveli saopštenju, da je ova inicijativa u suštini protivzakonita i protivustavna, te da bi njena realizacija predstavljala grubo kršenje Zakona o visokom obrazovanju i Ustava Srbije.

Upozorili su da bi sprovođenje takve odluke „dodatno produbilo društvene podele i krizu poverenja“ i da bi značilo „direktan napad“ na autonomiju univerziteta, akademske slobode i prava zaposlenih, studenata i studentkinja.

Podsetili su da su se protiv ove inicijative već „jasno izjasnila“ najviša tela akademske zajednice – Naučno-nastavno veće i Savet Filozofskog fakulteta u Nišu, koji su je većinski odbacili, kao i Savet Univerziteta u Nišu, koji joj nije dao podršku.

„Sprovođenje te inicijative mimo saglasnosti ovih tela predstavlja još jedan pokazatelj političkog mešanja u autonomiju univerziteta i urušavanja temelja visokog obrazovanja“, piše u saopštenju.

Izrazili su nadu da će rektor i uprava Univerziteta u Nišu reagovati povodom ove odluke i jasno stati u zaštitu zakonom i ustavom garantovanih prava univerziteta i njegovih članica, te da će se dosledno zalagati za očuvanje akademske autonomije i slobode.

(Beta)

