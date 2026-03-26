Slovenija potvrdila strani uticaj na parlamentarne izbore

Slovenačka obaveštajna agencija je "nedvosmisleno potvrdila delovanje stranih uticaja" na parlamentarne izbore koji su bili u nedelju, saopštila je danas Vlada.

Vlada je u saopštenju izdatom posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost navela da je Slovenačka obaveštajno-bezbednosna agencije (SOVA) „predstavila konkretne aktivnosti strane paraobaveštajne agencije kao i kontakte sa slovenačkim entitetima“.

„Dokazi prikupljeni u zemlji i u inostranstvu su u već predati odgovarajućim organima za sprovođenje zakona, kancelariji tužilaštva i policiji“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju nije navedeno o kojoj se „paraobaveštajnoj agenciji“ radi.

Izbori u nedelju završeni su bez jasnog pobednika. Sa više od 99 odsto prebrojanih glasova liberalni Pokret Sloboda premijera Roberta Goloba osvojio je 29 mesta u parlamentu od 90 mesta, dok je opoziciona desničarska Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojila 28 mesta.

Tokom predizborne kampanje objavljeni su video-snimci koji izgleda da pokazuju tajno snimljene osobe povezane s Vladom hvale svojim političkim vezama. Grupa aktivista i novirara je kazala da su video-snicmi pušteni da procure da bi se uticalo na glasače. Slovenačke vlasti su otvorile istragu i o tome.

U navodima se dalje tvrdi da su na osnovu prikupljenih obaveštjnih materijala SDS i privatna strana agencija povezani sa tim snimcima. Lider SDS-a Janez Janša priznao je da je imao kontakte sa savetnikom izraelske privatne obaveštajne agencije „Blek kjub“ (Black Cube), ali je negirao da je uradio bilo šta nezakonito.

Vojko Volk državni sekretar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost rekao je prošle nedelje da su predstavnici „Blek kjuba“ posetili Sloveniju četiri puta u poslednjih nekoliko meseci, uključujući i ulicu u glavnom gradu Ljubljani gde se nalazi sedište Janšine stranke.

Premijer Golob je pozvao Evropsku uniju da sprovede istragu.

Agencija „Blek kjub“ je u imejlu napisala agenciji AP da je ona „obaveštajna firma koja pruža usluge isključivo klijentima povezanim sa poslovnim aktivnostima širom sveta, za podržavanje parnica, arbitraže i u slučajevima kriminala ‘belih okovratnika’ „.

Kako je navedeno „Blek kjub“ pribavlja pravne savete u svakoj oblasti gde deluje da osigura legalnost svojih aktivnosti.

„Korupcija je fenomen koji nanosi štetu privredama i sprečava legitimnu poslovnu aktivnost. Blek Kjub će nastaviti da otkriva pronevere, korupciju i rasipanje imovine u svim svojim slučajevima globalno kao što je dosledno radila poslednjih 15 godina“, navela je agencija.

Slovenačka vlada je u saopštenju 20. marta napisala da je šef agencije SOVA Joško Kadivik predstavio pun izveštaj o događajima između 10. i 11. decembra 2025. godine, uz materijalne dokaze o vezama tri predstavnika privatne obaveštajne firme „Blek kjub“ (Djora Ejland, Liron Tzur i Dan Zorela) sa posetom u Trstenjakovoj ulici broj 8 u Ljubljani gde se nalazi sedište SDS-a.

Kadivik je „predstavio nalaze vezane za aktivnosti ‘Blek kjuba’ na teritoriji Slovenije i u inostranstvu koji takođe demonstriraju kontraobaveštajne operacije protiv Republike Slovenije i stranog mešanja u slovenačke izbore“, daje je navedeno u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com