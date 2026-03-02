Slovenija u narednim danima šalje dva čarter leta u Oman kako bi evakuisala svoje državljane

Slovenački državljani, koji su se zatekli u ratom zahvaćenim područjima na Bliskom istoku, biće evakuisani u narednim danima sa dva čarter leta iz Omana, izjavio je danas potpredsednik vlade Slovenije Matej Arčon.

Arčon je rekao da je u toku prebacivanje slovenačkih državljana do Omana kopnenim putem, iz drugih bliskoistočnih država u kojima su bili u trenutku izbijanja najnovijeg rata, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

„Trenutno se organizuje prevoz sa svih ostalih područja do glavnog grada Omana, Muskata, odakle bi u narednim danima trebalo da polete dva čarter leta i da vrate Slovenke i Slovence kući porodicama i prijateljima“, kazao je Arčon.

Prema procenama slovenačke vlade, na ugroženom području Bliskog istoka nalazi se oko 500 slovenačkih državljana.

Arčon je dodao da Slovenija u pripravnosti ima i avione „falkon“ i „spartan“, u slučaju da bude potrebe za dodatnim prevozom.

Državljani Slovenije i brojnih drugih zemalja nalaze se zaglavljeni u više država Bliskog istoka, pošto je vazdušni saobraćaj obustavljen zbog američko-izraelskih napada na Iran i kontranapada Teherana na više zemalja tog regiona.

Šef konzularnog sektora ministarstva spoljnih poslova Slovenije Viktor Mlakar rekao je za Radio Sloveniju da iz Muskata još lete avioni na nekoliko redovnih linija i da vazdušni prostor u toj državi pretežno nije zatvoren.

Slovence koji se nalaze u državama u kojima su bezbednosne prilike zaoštrene, Mlakar je posavetovao da vode računa o bezbednosti i da prate situaciju.

Zbog otkazanih letova, u problemu su se našli i državljani Slovenije u drugim delovima sveta, koji je trebalo da se vrate u domovinu preko zatvorenih aerodroma u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi.

Mlakar je naveo da je konzularna služba trenutno fokusirana na rešavanje problema slovenačkih državljana na ratom zahvaćenim područjima.

Slovenačkim državljanima koji ne mogu da se vrate iz drugih delova sveta savetovano je da pronađu alternativne pravce, poput aerodroma u Istanbulu.

(Beta)

