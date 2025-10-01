Slučaj Kričak: Pašalić video snimke iz garaže i tvrdi da oni ne idu u prilog sudenata

Zaštitnik građana Zoran Pašalić prvi je u nizu nadležnih koji je potvrdio da postoje snimci iz garaže zgrade Vlade gde je policijska jedinica kojom komanduje Marko Kričak privela građane posle jednog protesta u avgustu, piše Insajder.

Više studenata je optužilo pripadnike Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata da su ih te noći maltretirali, tukli, pretili metkom u glavu i silovanjem, podseća se na sajtu te televizije.

Pašalić tvrdi da snimci ne govore u prilog ovim optužbama, ali na konkretno pitanje da li se vidi da su pripadnici policije tukli građane, nije želeo da odgovori dok ne završi nadzor nad postupanjem MUP-a, koji je, kako kaže, sam započeo.

„Na žalost, moram da vam kažem da dosta toga nije tačno“, tako je odgovorio na pitanje šta je do sada pokazao postupak nadzora o događajima u garaži zgrade Vlade sredinom avgusta.

Postupak je pokrenuo odmah pošto su studentkinja i aktivistkinja Nikolina Sinđelić, a potom i drugi privedeni studenti izneli optužbe za brutalnost policijske jedinice kojom komanduje Kričak.

Studenti su tvrdili da su ih pripadnici Jeidnice za zaštitu određenih ličnosti i objekata tukli i maltretirali, pa čak pretili metkom u glavu i silovanjem.

Iako kaže da postupak nadzora još nije završen i poziva na strpljenje, Pašalić je, kako je naveo Insajder, pokušao da ospori tvrdnje studenata pozivajući se na snimak sa sigurnosnih kamera.

„Te snimke smo pogledali do u detalje, ali je stvar u ovome što ono što se tvrdi u onome što je rečeno i ti snimci su, pa ne mogu da kažem u suprotnosti, ali se ne može tačno videti šta je na snimcima bilo iz onog iskaza što je, da tako kažem, oštećena izgovorila“, rekao je Pašalić.

Na konkretno pitanje šta je video na snimcima, Pašalić je ponovio da je neophodno čekati da se završi postupak nadzora.

„Rekao sam po sto puta kad se slučaj završi javnost će biti obaveštena, tek kada bude okončan i kada institucija zaštitnika građana bude imala stav, odnosno preporuku, iza koje stoje dokazi i činjenice – ne znam po koji put ponavljam, ne govorimo parcijalno i ne govorimo paušalno“, kazao je.

Uptan da li se na snimcima vidi da ih udaraju, Pašalić je odgovorio „rekao sam vam da ću vam dati sve. Reći ću vam kada slučaj bude gotov. Nemojte se ljutiti“.

(Beta)

