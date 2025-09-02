Smenjeni dekan FDU i dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu

Dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tatjana Simić i dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Univerziteta umetnosti u Beogradu Miloš Pavlović smenjeni su danas sa te dužnosti, preneli su mediji.

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu smenio je dekanku Tatjanu Simić na današnjoj sednici, preneo je portal lista Danas.

Savet je za v. d. dekana Fakulteta imenovao profesorku Natašu Milić, koja je u decembru prošle godine podnela ostavku na mesto prodekana za nastavu, nakon početka blokade ove visokoškolske ustanove.

Kao povod za tu odluku govorilo se o dekaniknoj „DNK biobanci“, koju je pominjala u publikacijama, a za koju Etički odbor Srbije tvrdi da nije bila registrovana. Odluka o zabrani istraživanja odnosi se na one koja se rade na pacijentima, a bez saglasnosti etičkih odbora ustanova.

Dekan FDU Miloš Pavlović je potvrdio za list Nedeljnik da nije više dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU).

„Želim da Vas obavestim da sam u prethodnih sedam godina obavljao dužnost dekana u dva mandata. Prvi mandat bio je prekinut nakon godinu dana zbog izmene Zakona o visokom obrazovanju, nakon čega sam ponovo bio kandidat i izabran u puni mandat u skladu sa novim zakonom“, naveo je Pavlović.

Kazao je da dužnost vršioca dužnosti dekana trenutno obavlja profesor Dragutin Ćirković, koji je za tu funkciju predložen od strane Nastavno-umetničko-naučnog veća, a izabran od strane Saveta Fakulteta dramskih umetnosti.

„Profesor Ćirković će ovu dužnost obavljati do okončanja redovne procedure izbora dekana“, rekao je Pavlović.

(Beta)

