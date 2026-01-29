Smičiklas: Režim sprema odmazdu prema službi zaštite, Selaković iznisio odbranu izvrtanjem istine

Docent Fakulteta primenjenih umetnosti Nemanja Smičiklas rekao je da je „služba zaštite, odnosno Republički zavod za zaštitu spemnika kulture retka ustanova i retka struka koja i dalje savesno obavlja svoj posao i nije pristala na ucene i pretnje“.

„Ukidanjem službe zaštite vlast bi sebi otvorila put da uništi i sruši još kulturnih dobara i da te placeve ustupi ili proda ‘investitorima’. Da nema službe zaštite zamislite šta bi već bilo srušeno u Beogradu i drugim mestima. Na mestu Sajma već bismo imali Beograd na vodi, na mestu Generalštaba hotes sa kockarnicama“, rekao je u intervju za nedeljnik Vreme Smičiklas, koji je 30 godina bio konzervator restaurator u Republičkom zavodi za zaštitu spomenika kulture.

Prema njegovim rečima, zbog nepristajanja na ucene, siguran je da država kroz Ministarstvo kulture „sprema odmazdu, bez obzira što bi to moglo da bude pogubno po kulturno nasleđe, ali i samu državu“.

On je ocenio i da je ekspoze ministra kulture Nikole Selakovića, na skupštinskoj sednici, „nemušti pokušaj da skrene pažnju sa svoje krivične odgovornosti i zameni je nekom drugom aferom“, kako je Smičikla ukazao, „naravno nepostojećom, kako smo već navikli od naših političara“.

„Taj govor u Domu Narodne skupštine je zapravo bio generalna proba iznošenja odbrane pred tužilaštvom i diskreditacija stučnjaka Zavoda koji su, između ostalog, svedoci u slučaju ‘Generalštab’. Svaka izgovorena reč je bilo izvrtanje istine i spinovanje činjenica“, rekao je Smičiklas.

(Beta)

