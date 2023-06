Šmit pozvao Tužilaštvo BiH da otvori istragu povodom izjave haškog osuđenika Darija Kordića

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit pozvao je danas Tužilaštvo BiH da otvori istragu povodom izjave haškog osuđenika Darija Kordića da se ne kaje zbog svojih postupaka tokom rata.

Povodom nedavno objavljenog snimka na kojem ratni zločinac Dario Kordić na pitanje „da li je vredelo zatvora i rata“ odgovara da bi „sve ponovio“ i da „ni sekunde ne bi zamenio“, Šmit je rekao da „činjenica da je neka osuđena osoba izdržala kaznu za počinjeni ratni zločin ne znači da je zločin nestao“, prenose sarajevski mediji.

„Ta osoba je i dalje ratni zločinac. Kajanje, žaljenje i oprost su ono što bi trebalo da traži. Ovi komentari Darija Kordića bi se mogli shvatiti kao veličanje i glorifikacija njegovih dela“, kazao je Šmit.

Naveo je da je veličanje ratnih zločina kažnjivo zakonom i pozvao Tužilaštvo BiH da otvori istragu.

„Pozivam tužilaštvo da otvori istragu u ovom predmetu, a mora se proveriti i postoje li određene posledice u pogledu presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju Kordić“, dodao je.

Šmit je rekao i da građani BiH, osuđeni od međunarodnih sudova, ne bi trebalo da budu u mogućnosti da dobiju potvrde o nekažnjavanju iz domaćih krivičnih evidencija.

„Društvo koje teži izgradnji bolje budućnosti bez zločina i genocida, mora prihvatiti činjenice iz svoje istorije o kojima postoje sudske presude“, naveo je Šmit i dodao da je „čvrsto opredeljen“ da to osigura.

Delegacija EU u BiH danas je kao sramotnu osudila izjavu Kordića da se ne kaje zbog svojih postupaka tokom rata od 1992. do 1995. godine i ocenila da to „pokazuje užasan nedostatak stida i empatije prema svima koje su ubile snage koje je on predvodio tih godina“.

U saopštenju Delegacije EU u BiH naglašava se da su iscrpno dokumentovani i dokazani na sudu ratni zločini nad nedužnim civilima zbog kojih je Kordić bio zatvoren.

Kordićeva izjava izazvala je žestoke reakcije. Uz druge, danas su iz Udruženja žrtava i svedoka genocida zatražili od predsednice Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijele Santane da „iskoristi sve raspoložive mehanizme“ kako bi se zaštitile žrtve i kako bi „zaustavili kulminaciju negiranja i glorifikacije zločina i zločinaca“.

Ratni komandant Hrvatskog veća odbrane (HVO) i potpredsednik Herceg-Bosne Dario Kordić osuđen je pred Haškim tribunalom 2001. na 25 godina zatvora jer je proglašen krivim za ubistva, nezakonito pritvaranje, neljudski tretman, napade na civile i progon, bezobzirno razaranje naselja i verskih objekata i druga krivična dela nad Muslimanima 1993-1994. godine.

Kordić je osuđen za zločine u Ahmićima gde je stradalo 116 osoba, među kojima 32 žene i 11 dece.

Iz zatvora u Gracu, u Austriji, pušten je sredinom 2014. godine pošto je izdržao dve trećine kazne.

(Beta)

