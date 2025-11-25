Snimatelj RTS-a izbačen iz Predsedništva zbog bedža sa krvavom šakom

Snimatelj Radio-televizije Srbije (RTS) izbačen je sa današnje konferencije predsednika Srbije Aleksandra Vučića zato što je nosio bedž sa simbolom krvave šake, saznaje portal Danas.

Vučić je na današnjoj konferenciji u Predsedništvu kritikovao novinare i poručio im da dolaze „pristojno odeveni i bez obeležja koja vređaju instituciju države“.

„Molim vas da snimatelji budu pristojno odeveni i da ne nose kratke pantalone i obeležja koja vređaju instituciju ove zemlje, pošto ćemo ih i svaki sledeći put izbaciti napolje. Tu se obraćam vama sa RTS-a. Nije mu bio dozvoljen danas ulaz i neće biti ni ubuduće, ukoliko se ne bude pristojno ponašao“, naveo je Vučić.

Danas piše da snimatelj RTS nije nosio kratke pantalone, već je izbačen zato što je na jakni imao bedž sa krvavom šakom, koja je postala jedno od obeležja protesta nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com