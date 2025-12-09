Snižena ocena Srbije u međunarodnom izveštaju o građanskim slobodama

Srbija je pala u oceni građanskih sloboda -sa kategorije „opstruirane“ na kategoriju „pod represijom“, objavila je danas međunarodna istraživačka platforma „Civicus Monitor“, koja prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija u svetu.

„Ova kategorija, druga najniža moguća, opisuje države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su nasilje, sudski progon ili zatvorske kazne“, naveli su iz te organizacije.

Prema izveštaju Srbija se u 2025. godini našla među 50 zemalja sa tom ocenom, uz Gruziju, Zimbabve, Pakistan i El Salvador.

„Civicus Monitor“ kao ključni razlog za snižavanje ocene navodi sve veću represiju kojom vlasti u Srbiji odgovaraju na kontinuirane studentske proteste koji su izbili nakon pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi.

„Osnovne slobode su u dubokoj krizi, dok država nastoji da uguši svaki vid neslaganja. Demonstranti se suočavaju sa policijskim nasiljem, napadima grupa bliskih vladajućoj stranci, masovnim hapšenjima, nadzorom i odmazdom, dok odgovorni za nasilje nad njima uživaju nekažnjivost. Poteze koji dodatno podižu tenzije, su pomilovanja pojedinaca optuženih za napade na demonstrante i kontra-protestni kampovi u organizaciji vlasti oko ključnih institucija u Beogradu“, kazali su u izveštaju.

Pozvali su vlasti u Srbiji da hitno obustave nasilje i politički motivisana krivična gonjenja, povuku izmene koje bi kriminalizovale mirna okupljanja i pokrenu nezavisne istrage o zloupotrebama policijskih ovlašćenja i nezakonitom nadzoru.

Kategorija „pod represijom“ — druga najniža u globalnom okviru — odnosi se na države u kojima je prostor za delovanje građana ozbiljno ograničen, a neslaganje sa vlašću nosi teške posledice, uključujući nasilje, sudski progon ili čak zatvorske kazne.

„Civicus Monitor“ je istraživački alat koji prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija, generišući kvantitativne i kvalitativne procene građanskog prostora. Podaci se prikupljaju u saradnji sa više od 20 istraživačkih partnera iz civilnog sektora i nezavisnim procenama ljudskih prava. Građanski prostor može biti ocenjen u pet mogućih kategorija: otvoren, sužen, opstruiran, pod represijom i zatvoren.

(Beta)

