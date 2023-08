Sociolog Bakić: Ne čujem opoziciju da kaže da nema izbora dok nas vlast pravi budalama

Ako opozicija nije u stanju da stane iza dvojice inspektora: Milenkovića i Mitića, onda ona nije u stanju da obavlja političku dužnost za koju je pozvana, rekao je na večerašnjem protestu „Kruševac protiv nasilja“ sociolog, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jovo Bakić.

Obraćanje okupljenima na Trgu glumaca u Kruševcu Bakić je počeo rečima da smena dvojice inspektora, zaduženih za borbu protiv trgovine drogom, „sve treba da zabrine, da su građani u problemu, ako policija ne radi svoj posao kako treba, te da je sigurnost dovedena u pitanje“.

Inspektore koji su, kako je kazao, založili sav svoj integritet za borbu protiv trgovaca drogom, nazvao je „našim junacima“, dok je „nažalost jedan vaš sugrađanin ministar unutrašnjih poslova“ na šta su okupljeni reagovali povicima „Ua“.

Bakić je rekao da je društvo u problemu jer vlast nije smenila ministra unutrašnjih poslova Gašića, niti ispunila ostale zahteve opozicije, a umesto toga on (Gašić) smenjuje dvojicu inspektora.

„Ne čujemo, i ovo posebno želim da istaknem, opoziciju, mi ne čujemo opoziciju da kaže nema izbora, kakvi izbori ako ste vi smenili inspektore, a naš zahtev je bio da vi odstupite. Ne može biti izbora jer nas pravite sve budalama. Od nas, građana, pravite ovce. Građani ne smeju da budu ovce“, rekao je Bakić.

Poručio je da „ozbiljno kasnimo i ako pustimo i ovo da prođe, koliko će onda biti i da li će za nas biti dockan“.

„Drugim rečima svi zajedno iza inspektora Milenkovića i Mitića, oni su naši u onoj meri koliko Gašić nije. Policija je tu da nas štiti da deca nemaju posla u školskim dvorištima sa dilerima drogom. Vi danas imate kockarnice i dilere preko puta škola, da li je to normalno? Nije, niti može biti“, dodao je on.

Podsetio je da ono što se dogodilo 3. maja, „sve nas izvelo na ulice“ te da se opozicija nakon toga pridružila i formusala zahteve.

Opoziciji je poručio da treba da stane iza tih zahteva, koji u međuvremenu nisu ispunjeni, da ne zaboravlja na to, a građanima da se zbiju, solidarno, međusobno te sa pomenutim inspektorima i sa policajkom Katarinom Petrović iz Valjeva i Aleksandrom Obradovićem iz Valjeva.

„Sav narod solidarno iza onih koji su spremni da rizikuju svoje karijere, a nekad i živote. Naša je građanska dužnost da stanemo iza njih jer oni brane naše interese“, kazao je Bakić.

Nakon obraćanja demonstanti su, praćeni kišom, prošetali uobičajenom trasom, do Spomenika kosovskim junacima, potom do Trga Kosturnica te nazad do Trga glumaca.

Osim glavnog transparenta „Kruševac protiv nasilja“ nosili su natpise „Nepomenikov režim pinkuje umove, pa povećava radne sate, skraćuje bolovanje, prodaje vodu i zemlju. A mi smo bolesno hepi“, kao i parolu „Narod i policija! Zajedno uz smenjene inspektore protiv organizovanog kriminala! Može?“.

(Beta)

