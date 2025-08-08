Solidarnost: Savez na čelu sa naprednjakom Gordićem šikanira gluve i nagluve

Politička platforma Solidarnost ocenila je da u Srbiji ne postoji iskrena volja da se pomogne marginalizovanim kategorijama, jer kako tvrde, Savez gluvih i nagluvih Srbije, na čijem se čelu nalazi odbornik Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Beograda Mihailo Gordić, imao je 2024. godine u proseku četvoro zaposlenih i bruto mesečnu platu nešto više od 500.000 dinara.

„U Srbiji Aleksandra Vučića ne postoji iskrena volja da se pomogne marginalizovanim kategorijama i obespravljenima, već se politika svodi isključivo na nagrađivanje partijske lojalnosti. Ne postoji obaveza angažovanja tumača u javnim službama, bolnicama, policiji i sudovima, dok je diskriminacija pri obrazovanju i zapošljavanju ogromna“, napisali su u svom saopštenju.

Oni tvrde da je Srbija jedina zemlja u regionu koja obezbeđuje delimičnu naknadu troškova slušnog aparata „tek kada potpuno izgubiš sluh“, i koja ne isplaćuje nikakvu invalidninu gluvim osobama.

„I na sve to, Gordić i drugi partijski kadrovi po udruženjima zahtevaju i vrše pritisak na svoje članove da se oni i njihove porodice upišu kao sigurni glasovi Srpske napredne stranke i da odlaze na partijske skupove“, dodali su.

(Beta)

