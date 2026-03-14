Sorensen: Primena Zakona o strancima počinje sutra, ali uz dodatne mere

Primena Zakona o strancima počeće od sutra, ali uz nekoliko dodatnih mera, uključujući izdavanje dozvole Vlade Kosovo za početni period od 12 meseci za srpske radnike i studente, rekao je danas u Prištini izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Kosovo – Srbija Peter Sorensen.

Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, Sorensen je naglasio da proces zakonskih izmena zahteva vreme, ali je pohvalio posvećenost Vlade Kosova i obavezu premijera da izmeni Zakon bez prekidanja pružanja javnih usluga.

„Ključni prioritet Vlade je obezbeđivanje dozvola za radnike i studente za početni period od 12 meseci, kako se ne bi ometalo pružanje zdravstvenih i obrazovnih usluga. Priznavanje ličnih karata treba da bude dozvoljeno do 2026. godine i Vlada treba da registruje pojedince u skladu sa zakonima Kosova“, rekao je Sorensen.

On je takođe naglasio važnost konsultacija sa predstavnicima srpske zajednice kako bi se obezbedila njihova saglasnost i sprovođenje pravednog i inkluzivnog procesa.

Zakon o strancima predviđa da svi oni koji nemaju dokumenta Kosova moraju da dobiju boravišnu dozvolu, dok vozila sa stranim registarskim tablicama neće moći da saobraćaju duže od tri meseca ili samo na osnovu posebnog ovlašćenja.

Za strane državljane koji prekrše uslove boravka na Kosovo, Zakon o strancima predviđa stroge mere, od novčanih kazni do naloga za napuštanje zemlje.

Zakon najviše pogađa državljane Albanije i Srbije. Jedan od pogođenih sektora su zaposleni i studenti Univerziteta u Severna Mitrovica i zdravstveni radnici koji rade u institucijama po sistemu Srbije.

Zakon o strancima usvojen je 2013. godine, dok je Zakon o vozilima usvojen 2017. Njihova primena je prvobitno bila najavljena za kraj prošle godine, zatim odložena za januar. Vlasti na Kosovo sprovele su informativnu kampanju tokom nekoliko nedelja u tom periodu. Nakon toga primena je ponovo odložena do 15. marta.

Kurti: Primena zakona o strancima uz blisku saradnju sa Sorensenom i lokalnim Srbima

Premijer Kosova Aljbin Kurti je danas izjavio da će ceo proces primene Zakona o strancima i Zakona o vozilima biti sproveden u bliskoj koordinaciji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, ali i u stalnoj koordinaciji sa lokalnim Srbima.

Posle sastanka sa Sorensenom, Kurti je u obraćanju medijima rekao da „nijedan građanin ne treba da strahuje od Zakona o strancima, uzećemo spiskove akademskog i zdravstvenog osoblja kako bismo im izdali dozvole“.

„Krajnji cilj inkorporacije nije smanjenje bilo kog prava, već njihovo jačanje. Shodno tome, nijedan građanin Kosovo nema ni najmanji razlog da strahuje od ove inkorporacije, već treba da se raduje benefitima koji proizilaze iz celog ovog procesa“, rekao je on.

Naveo je da je za Kosovo važno da tokom legalizacije srpski građani veruju u koristi koje proizilaze iz ovog procesa, kao i u obaveze koje proizlaze iz Briselskih sporazuma i pravnog okvira Kosovo.

„Obezbeđujući da ne dođe do prepreka u pružanju osnovnih usluga u obrazovanju i zdravstvu, Vlada će započeti sa inkorporacijom obrazovnog i zdravstvenog sistema u pravni okvir naše zemlje“, kazao je Kurti.

„Vlada će od lokalnih čelnika dobiti spiskove akademskog i zdravstvenog osoblja koje je angažovano u pružanju ovih usluga. Ti spiskovi će služiti kao osnova za izdavanje privremenih boravišnih dozvola stranim državljanima koji podnose zahtev u Ministarstvu unutrašnjih poslova“, kazao je Kurti.

(Beta)

