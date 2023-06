Spajić: O formiranju vlade sa svima osim sa DPS i Abazovićem

Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić izjavio je večeras u Podgorici da je ta partija ostvarila veliku pobedu na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori i da će o formiranju vlade razgovarati sa svima osim sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i Građanskim pokretom URA.

Posle objavljivanja prelimiranih rezultata današnjih izbora, prema kojima je PES dobio najviše glasova, ali svega 23 od 81 poslanika u parlamentu, Spajić je rekao da su „zadovoljni rezultatom“.

„Za manje od godinu dana postali smo najveća stranka u Crnoj Gori, uprkos svim pritiscima, zloupotrebi državnih resursa i svemu čemu ste svedočili. Zadovoljni smo rezultatom. Ostvarili smo dobar rezultat“, kazao je Spajić, koga su u izbornom štabu PES-a najavili kao budućeg premijera.

Dodao je da se „neće poneti“ u pobedi i da će razgovarati sa svima koji dele njihove vrednosti.

Upitan o eventualnim koalicijama, Spajić je rekao da se pre izbora „vrlo jasno“ izjasnio da neće ulaziti u postizbornu koaliciju sa DPS i Građanskim pokretom URA, koji vodi premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

„Moji stavovi se nisu promenili“, naveo je Spajić.

Na pitanje da li bi EU prihvatila savez PES-a sa prosrpskom koalicijom „Za budućnost Crne Gore“, koju predvodi Milan Knežević, Spajić je rekao da je to „pitanje za sutra“.

„Jutro je pametnije od večeri. Ako je neko njihov kritičar ili na suprotnom polu od njih, to sam ja. I tu je odgovor jasan. Programski principi su najvažniji i moramo videti ko se slaže sa njima“, kazao je.

Funkcionerka PES-a Anđela Jakšić Stojanović izjavila je malo pre Spajića da je „prerano govoriti“ o formiranju nove vlade Crne Gore, ali je ukazala da će ta stranka razgovarati sa svima osim sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Jakšić Stojanović je kazala da je za Crnu Goru „lekovito“ da DPS i njeni koalicioni partneri budu u opoziciji.

„Mi ćemo razgovarati sa svima, osim sa DPS. Razgovaraćemo i sa Bošnjačkom strankom. Mislim da je lekovito za Crnu Goru, DPS i njene koalicione partnere da budu u opoziciji i da će tako dati mnogo veći doprinos razvoju crnogorskog društva“, kazala je Jakšić Stojanović za televiziju Vijesti.

Kad je reč o odnosu PES-a sa Abazovićevim Građanskim pokretom URA, ona je navela da je bilo „previše prejakih i pregubih reči“.

„Tačno je da su pojedini funkcioneri Pokreta Evropa sad rekli da će izaći iz pokreta ako se napravi koalicija sa URA. Tačno je i da je Spajić rekao da ne vidi URA u vladi. Sačekala bih, tu odluku ne donosi nijedan funkcioner Pokreta pojedinačno, niti lider, već postoji glavni odbor partije koji će doneti odluku o našem nastupu i koaliciji“, navela je.

Spajić slovi za budućeg premijera, ali se poslednjih dana nalazi u centru afere oko navodne povezanosti sa uhapšenim južnokorejskim državljaninom Do Kvonom, osumnjičenim za proneveru desetina milijardi dolara trgovinom kriptovalutama. Abazović tvrdi da postoji mogućnost da je kampanja Pokreta Evropa sad finansirana novcem od kriptovaluta, ali Spajić takve optužbe negira.

Do Kvon je uhapšen 23. marta na aerodromu u Podgorici, pri pokušaju da napusti zemlju letom za Dubai. Uhapšen je po poternici Južne Koreje, koja ga sumnjiči za proneveru više od 40 milijardi dolara trgovinom kripto valuta. Južna Koreja je tražila njegovo izručenje, ali se Do Kvonu u Crnoj Gori sudi zbog falsifikovanja pasoša. Njega traže i SAD i Singapur. On je u zatvoru kod Podgorice, a nastavak suđenja zakazan je za 16. jun.

(Beta)

