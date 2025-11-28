Spalević (NPS) Kragujevac: Za istragu i odgovornost zbog obrušavanja dela potpornog zida

Narodni pokret Srbije (NPS) je pozvao na sprovođenje istrage povodom obrušavanja dela potpornog zida ispod saobraćajnice na prostoru naučnog kompleksa, „Centar izvrsnosti“ u Kragujevcu.

Poverenica NPS za Kragujevac Nada Spalević je u saopštenju navela i da oni traže utvrđivanje odgovornosti za to što se dogodilo.

„Izgradnja Centra finansirana je iz sredstava kredita Evropske investicione banke (…) kompleks zauzima prostor od 11.500 kvadrata i gradio se od 2016, sa početnom cenom od 14 miliona evra“, navela je ona.

Istakla je u saopštenju da do danas Centar nije završen, dok je, kako je ukazala, cena radova značajno porasla.

Dodaje je i da je „pretpostavka da je do incidenta došlo zbog projekta koji se radi u neposrednoj blizini“, preneo je NPS.

„O razlozima obrušavanja vlast ćuti i smatra da neradom i nesposobnošću inspekcija, čiji je zadatak da temeljno i profesionalno rade, a ne u korist firmi i pojedinaca u sprezi sa režimom, mogu da prikriju da samo pukom srećom niko nije nastradao“, navela je.

Kojim argumentima, kako je kazala, „će nas sada ubeđivati i da li nam je potrebna repriza novosadskog scenarija da shvatimo da je kucnuo zadnji čas da dođe do sistemske promene vlasti?“.

Ukazala je da je ovo „još samo jedan od rezultata nesposobnosti kragujevačkih poslušnika“ koji, kako je navela, „već godinama glume gradsku vlast“.

Prema njenim rečima, to rade „dok im u stvari grad služi za ostvarivanje ličnih interesa“.

Rekla je i da „povereništvo NPS u Kragujevcu poziva predstavnike gradske vlasti na odgovornost“.

(Beta)

