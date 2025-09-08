Španski list: Devojke i žene u prvim redovima građanske bune u Srbiji

Omladina je stala „u prve redove stalne i masovne građanske bune u Srbiji“, konstatuje danas španski list „Periodiko“ i ukazuje da u tome „sve jače učestvuju devojke i žene, iako su i one na udaru represije i zastrašivanja“.

U izveštaju se navodi slučaj brutalnog policijskog obračuna sa studentkinjom Nikolinom Sinđelić uz pretnje seksualnim zlostavljanjem i kaže da je to izazvalo još snažniji otpor mladih žena, studenata i građana koji mesecima nagoduju zbog korupcije u Srbiji.

„Periodiko“ dodaje da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić opovrgao izjave Nikoline Sinđelić, rekavši da nije bilo zlostavljanja prilikom hapšenja i ustvrdivši da je ona „htela da napadne policiju“ i da je imala navijačku baklju.

španski dnevnik prenosi ocenu Biljane Jevtić, direktorke organizacije žena FemPlatz, da taktika vlasti da javnim prebijanjem devojaka i nezakonitim objavama intimnih snimaka, „sračunata na patrijarhalni sistem, ima za cilj da javno ponizi žene s ukupnom namerom da ućutka proteste i različito mišljenje“ od zvaničnog.

U članku u „Periodiku“ stoji i da je „otud ono što se dogodilo Nikolini samo vrh ledenog brega“, po rečima Biljane Janjić, koja je navela da je „FemPlatz je obelodanio preko 50 slučajeva teškog nasilja nad ženama koje učestvuju u demonstracijama u Srbiji“.

Objasnila je da su, otkako su u novembru prošle godine krenuli protesti protiv korupcije, utvrđeni mnogi krajnje nasilni slučajevi napada na demonstrante automobilima, prebijanja, policijske brutalnosti, kao i objavljivanja intimnih snimaka, pretnji i uvreda na internet mrežama i TV stanicama i medijima pod kontrolom vlasti.

(Beta)

