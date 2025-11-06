Spasena 94 migranta u La Manšu

Nedaleko od obale svi su se našli u moru odakle su spaseni i odvedeni u francusku luku Denkerk gde su ih preuzele nadležne službe.
Brojni polasci plovila s migrantima su jutros primećeni na severu Francuske.
Najmanje 27 migranata se ove godine udavilo u pokušajima prelaska Lamanša.
Francuska i Velika Britanija su prošle godine zaključile sporazum o migrantima koji je kritikovan jer je selektivan i teško sprovodiv.
Dok britanska vlada bezuspešno pokušava da smanji broj migranata koji stižu, njihov broj je ove godine pred kraj oktobra dostigao 36.734, a cele 2024. ih je stiglo 36.816.
(Beta)
