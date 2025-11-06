Spasena 94 migranta u La Manšu

Spasena su 94 migranta čiji se improvizovani gumeni čamac od prevelikog tereta danas napunio vodom pošto su iz Francuske krenuli preko Kanala Lamanš za Veliku Britaniju.

Nedaleko od obale svi su se našli u moru odakle su spaseni i odvedeni u francusku luku Denkerk gde su ih preuzele nadležne službe.

Brojni polasci plovila s migrantima su jutros primećeni na severu Francuske.

Najmanje 27 migranata se ove godine udavilo u pokušajima prelaska Lamanša.

Francuska i Velika Britanija su prošle godine zaključile sporazum o migrantima koji je kritikovan jer je selektivan i teško sprovodiv.

Dok britanska vlada bezuspešno pokušava da smanji broj migranata koji stižu, njihov broj je ove godine pred kraj oktobra dostigao 36.734, a cele 2024. ih je stiglo 36.816.

