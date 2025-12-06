Spasioci u Jugoistočnoj Aziji se bore sa štetom od poplava, stanovnici sumnjaju na korupciju

Spasilačke i ekipe za hitne slučajeve širom Jugoistočne Azije danima pokušavaju da saniraju posledice velikih poplava i odrona u kojima je poginulo više od 1.500 ljudi, dok je obim štete i potrebne pomoći prevazišao sposobnosti tih grupa, a građani pogođenih područja sumnjaju na korupciju kao uzrok stradanja.

Zvaničnici su saopštili da je u Indoneziji zbog poplava poginulo 883, u Šri Lanki 486, na Tajlandu 185, a u Maleziji troje ljudi.

Veliki broj sela u Indoneziji i Šri Lanki je neprohodan i zatrpan blatom i ruševinama kuća, dok se skoro 900 ljudi vodi kao nestalo u obe zemlje, a više hiljada je evakuisano.

Mnogi gradovi i sela je odsečeno zbog neprohodnih puteva, a srušio se i veliki broj stubova dalekovoda, zbog čega više mesta nema struje.

U Aćeh Tamijangu, najteže pogođenom području u provinciji Aćeh, infrastruktura je u ruševinama. Čitava sela u brdovitom okrugu su pod debelim blatom. Više od 260.000 stanovnika je pobeglo iz svojih domova nekada na zelenom poljoprivrednom zemljištu. Za mnoge, opstanak zavisi od brzine pomoći, jer su voda za piće, sanitacija i sklonište na vrhu liste hitnih prioriteta.

Kamioni koji prevoze humanitarnu pomoć sporo se provlače putem koji povezuju grad Medan na Severnoj Sumatri sa Aćeh Tamijangom, koji je ponovo otvoren skoro nedelju dana nakon katastrofe, ali distribuciju usporavaju odroni, rekao je portparol Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama, Abdul Muhari.

Fotoreporter Asošijejted presa snimio je razaranje u Aćeh Tamijangu gde su kuće teško oštećene, a leševi životinja su među ruševinama. Mnoge stanovnike i dalje proganja cunami iz 2004. godine koji je opustošio Aćeh i usmrtio oko 230.000 ljudi širom sveta, od čega 160.000 samo u Aćehu.

Stanovnici se uglavnom žale na manjak vode za piće, javnih kuhinja, odeće, dok neki tvrde da su dimenzije posledice poplava posledica toga „što je previše korumpiranih zvaničnika“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com