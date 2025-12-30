Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 21 osobe za ratne zločine u Račku

Specijalno tužilaštvo Kosova (STRK) podiglo je optužnicu, uz predlog za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe zbog krivičnog dela „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.

Optuženi O.S., R. M., K. J., G. R., Ž. T., B. J., M. L., R. M., D. Đ., B. M., D. J., M. Š., D. A., S. V., B. M., Z. S., M. J., G. P., D. N., Č. A. i Z. J. terete se da su tokom operacije srpskih policijskih snaga, 15. januara 1999. godine, u selu Račak u opštini Štimlje, ubili 42 civila.

Prema optužnici, u periodu 1998–1999. godine, optuženi su, u saizvršilaštvu, kao pripadnici Vojske tadašnje Jugoslavije, 243. mehanizovane brigade, Treće armije, poznate kao „Prištinski korpus“, kao i pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), izvršili i nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovno proterivanje i etničko čišćenje civilnog stanovništva.

„Optuženi su najpre opkolili selo Račak sa mesta poznatih kao ‘Borovi (Pishat), Kesteni (Geshtenjat) i ‘Česta’. Zatim su sa distance granatirali selo vojnim sredstvima, pretresali kuću po kuću i razdvajali muškarce od žena i dece, koje su prisilili da napuste selo, dok su zadržane muškarce pogubili“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Istrage tužilaštva utvrdile su da su optuženi primenjivali fizičko nasilje nad civilima, tukući ih kundacima oružja, udarcima nogama, drvenim palicama, lancima i drugim tvrdim predmetima.

(Beta)

