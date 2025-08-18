Špigel: Napadi batinaša na demonstrante u Srbiji retko predmet istrage

U Srbiji do prve polovine avgusta učesnici protesta uglavnom nisu pribegavali nasilju, ali su učesnike svih antivladinih manifestacija od početka fizički napadali organizovani, delom maskirani batinaši verni režimu predsednika Aleksandra Vučića, a ti napadi su vrlo retko bili predmet istrage, piše danas nemački list Špigel.

Nemački list piše da je sada u Srbiji na demonstracijama protiv režima predsednika Vučića četvrti dan zaredom došlo do nasilnih izgreda. Kao primer navodi se napad „male grupe maskiranih“ na sedište vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), na gradsku upravu i lokalno tužilaštvo u Valjevu.

Uzrok besa demonstranata je, piše portal Špigel, to što su dva dana ranije „batinaši vladajućeg SNS uništili kafić jedne simpatizerke protestnog pokreta“, a zatim su „iste noći batinaši napali radionicu oca jedne studentske aktivistkinje i šefa radionice pretukli toliko da je završio u bonici“.

„Novu dinamiku sa nasilnim izgredima, koje delom izazivaju i demonstranti, nezavisni mediji pripisuju frustraciji građana zbog pasivnosti nadležnih organa prema nasilju režimskih lojalista“, piše Špigel.

List piše da je sukoba demonstranata i policije bilo i na Novom Beogradu i u Novom Sadu, ali da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić samo saopštio da je u Novom Sadu jedan pripadnik žandarmerije povređen, a 18 demonstranata privedeno.

„O broju povređenih učesnika protesta srpske vlasti nikada ne objavljuju podatke“.

Nemački list podseća da je i komesar Saveta Evrope Majkl O’ Flaerti 15. avgusta izrazio zabrinutost zbog „nesrazmerne primene sile policije“ u Srbiji i pozvao na prestanak samovoljnih hapšenja i na deeskalaciju situacije.

