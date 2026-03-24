Spirić (SSP): Dok je narod ginuo za vreme bombardovanja, Vučić je slavio useljenje u stan

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde iz Leskovca Jelena Spirić saopštila je danas da je krajnji bezobrazluk da predsednik Srbije Aleksandar Vučić paradira pred porodicama poginulih za vreme bombardovanja.

„Gospodine Vučiću, krajnji je bezobrazluk da danas dolazite na jug i paradirate pred porodicama poginulih, dok ste vi u vreme bombardovanja slavili jer ste od države dobili stan. Tražite aplauze tamo gde su ljudi zbog vaše politike ginuli – a danas, zbog vaših otkaza, ostaju bez hleba i dostojanstva“, navela je Sprić na društvenoj mreži „X“.

Ona je dodala da preko 6 000 ljudi na jugu više ne radi, a oni koji rade – rade za najmanje plate u Srbiji.

„Kada ste već ovde na jugu, zašto ne obiđete radnike Kentaura, Sol Pro, Geoksa, Simpa, Džinsija, Elrada, Jure i Aptiva koje ste ostavili bez posla, već držite lekcije o ratu koji ste sa svojim političkim ocem Šešeljem (Vojislav) i vašim prijateljima poput Klintona, Šredera, Blera, izazvali?“, naglasila je.

Spirić je istakla da se umesto posla i normalnog života građani primoravaju na autobuse i mitinge.

(Beta)

