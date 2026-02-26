Spirić (SSP): Mali slavi 1.057 evra prosečne plate, a u Jablaničkom okrugu je 300 evra niža od toga

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić izjavila je danas da ministar finansija Siniša Mali slavi "istorijskih" 1.057 evra prosečne plate, dok je u Jablaničkom okrugu prosečna plata oko 300 evra niža od tog "uspeha".

„Dok ministar maše prosekom, 577.000 radnika prima do 65.000 dinara mesečno, a oko 500.000 penzionera preživljava sa manje od 30.000 dinara“, rekla je Spirić, saopštio je SSP.

Ona je navela da u Srbiji više od milion građana živi u apsolutnom siromaštvu uz „evropske cene hrane, ali sa do četiri puta nižim platama“.

„‘Prosek’ raste, jer rastu primanja političke i ekonomske vladajuće kaste, partijskih direktora, privilegovanih i onih koji sebi isplaćuju višestruke zarade. Dok narod razmišlja da li da kupi lekove, plati privatni pregled ili izmiri račune, Mali i Aleksandar Vučić govore o ‘uspehu’, jer je njima dobro“, navela je Spirić.

