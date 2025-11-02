Spisak osumnjičenih u istrazi Generalštab proširen na v.d. sekretarku Ministarstva kulture

Spisak osumnjičenih u istrazi „Generalštab“ proširen je i na v.d. sekretarku u Ministarstvu kulture Slavicu Jelaču, koju Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, javlja Insajder.

Jelača, koja je za vršioca dužnosti sekretarke Ministarstva kulture postavljena prošle godine, prvi put je u istrazi za „Generalštab“ saslušana početkom septembra, u svojstvu svedoka.

Ponovo je saslušana ove nedelje, ali ovoga puta u svojstvu osumnjičene, a saslušanje je trajalo dva dana.

Jelača, koja je u septembru saslušana bez advokata, ovoga puta se u Tužilaštvu pojavila sa svojim braniocem, advokatom Vladimirom Đukanovićem.

Prema saznanjima Insajdera, Jelača je na saslušanju potvrdila da je zajedno sa ranije osumnjičenima u toj istrazi, odnosno direktorima republičkog i beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, preduzimala radnje neovlašćene pripreme dokumentacije, na osnovu kojih je 14. novembra prošle godine Vlada Srbije donela odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u Beogradu.

Pre Jelače, i osumnjičeni direktori Zavoda Goran Vasić i Aleksandar Ivanović su, kako je saopštio TOK, su priznali radnje koje im se stavljaju na teret, a to je falsifikovanje dokumentacije na osnovu kojih su Ministarstvu kulture podneli Inicijativu za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra u slučaju zgrada Generalštaba Vojske Srbije.

Konkretno, Vasić je neistinito prikazao da je Inicijativa za Generalštab zavedena u elektronskoj pisarnici Zavoda, dok je sa druge strane Inicijativu predao bez obaveznog elaborata konzervatora.

Kako je do sada utvrđeno u istrazi, nije bilo ni zakonski obaveznog javnog oglašavanja predloga Inicijative.

Uprkos tim nedostacima, Ministarstvo kulture zatim dokumentaciju republičkog Zavoda u formi Predloga šalje Vladi, koja u novembru 2024. donosi odluku.

Iza svega stajao je dogovor vlasti da se dve zgrade Generalštaba u centru Beograda prodaju firmi Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, a koji je na parcelama u Ulici kneza Miloša u centru Beograda planirao izgradnju hotela i poslovno-stambenog kompleks sa dve kule.

U međuvremenu, Goran Vasić kao prvoosumnjičeni u istrazi vraćen je na mesto direktora republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Odluka Vlade o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba je osam dana od donošenja objavljena u Službenom glasniku, ali nije realizovana.

