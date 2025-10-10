Spisak talaca Hamasa za koje se veruje da su živi

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, postignut uz posredovanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, predviđa povratak u Izrael 47 talaca koji su zadržani u Pojasu Gaze od napada palestinske grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, od kojih je najmanje 25 poginulo, dok se smatra da je dvadesetak živo.

Agencija Frans Pres (AFP) objavila je spisak talaca za koje se pretpostavlja da su živi:

– Matan Angrest, 22-godišnji podoficir izraelske vojske iz mesta Kirijat Bijalik na severu Izraela, otet pošto je pokušao da spreči ulazak članova Hamasa blizu baze Nahal Oz.

– Gali i Ziv Berman, 28-godišnji muzički producenti, oteti iz kibuca Kfar Aza na jugu Izraela pošto su preživeli napad Hamasa

– Elkana Bobot, 36-godišnji producent i jedan od zaposlenih na muzičkom festivalu Nova, odakle je oteta većina talaca, državljanin Kolumbije

– Rom Braslavski, 21-godišnji čuvar na festivalu Nova, državljanin Nemačke

– Nimrod Koen, 21-godišnji vojnik iz Rehovota, otet iz tenka blizu kibuca Nahal Oz

– David i Arijel Kunio, braća stara 28 i 35 godina, oteti sa porodicom u kibucu Nir Oz gde su im napadači zapalili kuću

– Evijatar David, 24-godišnjak iz Kfar Sabe u centralnom delu Izraela, otet na festivalu Nova

– Gaj Gilboa Dalal, 24-godišnji programer, takođe otet na festivalu Nova

– Maksim Herkin, 37-godišnji dvostruki državljanin Izraela i Rusije, koji je živeo u Tirat Karmelu na severu Izraela

– Ejtan Horn, 39-godišnji prosvetni radnik iz Kfar Sabe, otet u kibucu Nir Oz

– Segev Kalfon, 27-godišnji pekarski pomoćnik iz Dimone na jugu Izraela, otet na festivalu Nova

– Bar Kuperštajn, 23-godišnji vojni lekar iz Holona blizu Tel Aviva, otet tokom festivala Nova

– Omri Miran, 48-godišnji fizioterapeut i državljanin Mađarske, otet iz kibuca Nahal Oz

– Ejtan Mor, 25-godišnji čuvar na festivalu Nova iz naselja Kirjat Arba na okupiranoj Zapadnoj obali

– Josef-Haim Ohana, 25-godišnji trener iz Kirjat Malahija na jugu Izraela, otet sa festivala Nova, gde je bio barmen

– Alon Ohel, 24-godišnji pijanista koji je trebalo da počne studije muzike na konzervatorijumu Rimon u Ramat Hašaronu, u centralnom delu Izraela, otet sa festivala Nova i zarobljen u skloništu na granici sa Gazom, državljanin Srbije i Nemačke

– Avinatan Or, 22-godišnji student i državljanin Velike Britanije iz naselja Šilo na Zapadnoj obali, otet na festivalu Nova

– Matan Zangauker, 25-godišnjak iz kibuca nir Oz i radnik na plantaži medicinskog kanabisa

(Beta)

