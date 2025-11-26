SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

„SPO zahteva od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da preuzme odgovornost za zaštitu ustavnih prava i sloboda građana i da nam svima, a ne samo poslanicima Srbije garantuje i sačuva bezbednost na ulicama širom Srbije. Zahtevamo da se uklone barijere i ograde i da se uspostavi normalan saobraćaj u Beogradu“, naveo je Cvetković.
On je u saopštenju ocenio da sve saobraćajne izmene koje su uvedene kako bi se otklonio kolaps saobraćaja i života u Beogradu, ne mogu da zamene „nesmetano kretanje širokim bulevarom između Doma Narodne skupštine i Gradske skupštine i Predsedništva Srbije“.
„Policija mora da oslobodi prolaz svima od Terazija do Bulkevara kralja Aleksandra i od crkve Sv. Marka do Terazijskog tunela. Zaustavimo devastaciju prestonice“, naveo je Cvetković.
Prema njegovim rečima, mesecima nije dopušteno neometano kretanje građana Srbije i svih posetilaca Beograda Trgom Nikole Pašića, odnosno mesecima postoji „zabranjeni grad“ u srcu Beograda.
„Zbog čega niko nije odgovoran za kršenje ustavne slobode kretanja građana Srbije? Pre svih, upravo vlast bi morala da insistira na jednakosti građana i poštovanju zakona i prava i obaveza svakoga državljanina Republike Srbije“, dodao je predsednik SPO.
Nedavni napad na novinarsku ekipu, kao i današnje scene nasilja na stepeništu Doma Narodne skupštine, prema njegovoj oceni, pokazuju da „jedna politička grupacija smatra da je i Dom Narodne skupštine manje bitan od njihovog političkog opredeljenja, kao i da su sve ulice i svi trotoari rezervisani samo za jedno mišljenje“.
„Podsećamo da smo se od osnivanja borili protiv komunističkog jednoumlja i da nećemo da prećutimo bilo čije promovisanje jednoumlja kao ispravnog načina života u Srbiji“, naveo je Cvetković u saopštenju.
(Beta)
