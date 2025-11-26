SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Cvetković zatražio je danas, nakon incidenata ispred Doma Narodne skupštine, da šatori sa ulica Beograda moraju hitno da budu uklonjeni.

„SPO zahteva od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da preuzme odgovornost za zaštitu ustavnih prava i sloboda građana i da nam svima, a ne samo poslanicima Srbije garantuje i sačuva bezbednost na ulicama širom Srbije. Zahtevamo da se uklone barijere i ograde i da se uspostavi normalan saobraćaj u Beogradu“, naveo je Cvetković.

On je u saopštenju ocenio da sve saobraćajne izmene koje su uvedene kako bi se otklonio kolaps saobraćaja i života u Beogradu, ne mogu da zamene „nesmetano kretanje širokim bulevarom između Doma Narodne skupštine i Gradske skupštine i Predsedništva Srbije“.

„Policija mora da oslobodi prolaz svima od Terazija do Bulkevara kralja Aleksandra i od crkve Sv. Marka do Terazijskog tunela. Zaustavimo devastaciju prestonice“, naveo je Cvetković.

Prema njegovim rečima, mesecima nije dopušteno neometano kretanje građana Srbije i svih posetilaca Beograda Trgom Nikole Pašića, odnosno mesecima postoji „zabranjeni grad“ u srcu Beograda.

„Zbog čega niko nije odgovoran za kršenje ustavne slobode kretanja građana Srbije? Pre svih, upravo vlast bi morala da insistira na jednakosti građana i poštovanju zakona i prava i obaveza svakoga državljanina Republike Srbije“, dodao je predsednik SPO.

Nedavni napad na novinarsku ekipu, kao i današnje scene nasilja na stepeništu Doma Narodne skupštine, prema njegovoj oceni, pokazuju da „jedna politička grupacija smatra da je i Dom Narodne skupštine manje bitan od njihovog političkog opredeljenja, kao i da su sve ulice i svi trotoari rezervisani samo za jedno mišljenje“.

„Podsećamo da smo se od osnivanja borili protiv komunističkog jednoumlja i da nećemo da prećutimo bilo čije promovisanje jednoumlja kao ispravnog načina života u Srbiji“, naveo je Cvetković u saopštenju.

(Beta)

