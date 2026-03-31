Srbi ranjeni u Dečanima: Na nas je pucano samo zato što smo Srbi, država nas nije kontaktirala

Dejan Simić (59) i Radovan Milošević (64) koji su 12. januara ove godine teško ranjeni u Dečanima izjavili su da je na njih pucano samo zato što su Srbi i da država Srbija nije pokazala nikakvo interesovanje za njih i njihove porodice.

Simić, Milošević i advokat Daut Cacaj ranjeni su u jednom ugostiteljskom objektu u Dečanima, kada je na njih pucao Ismet Zukaj iz Istinića.

Milošević je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Simić pogođen u predelu karlice i podlaktice i operisan je u Kliničkom centru Srbije.

Cacaj je pogođen u predelu abdomena i ima teške povrede jetre.

Simić je raseljeno lice iz Peći, a Milošević iz Dečana. Oni od 1999. godine žive u Beogradu.

Simić je u bolnici proveo 30 dana, dok je Milošević bio na intenzivnoj nezi 23 dana.

„Pogođen sam s dva metka, jedan je prošao kroz podlakticu, dok je drugi ostao u predelu karlice. Lekari nisu smeli da izvade drugi metak jer se nalazi u neposrednoj blizini aorte“, kazao je Simić.

Milošević ja rekao da ga je „jedan Albanac upucao“, a da mu je drugi „Albanac spasio život“.

„U pećku bolnicu su me doveli s velikim unutrašnjim krvarenjem. Dežurni hirurg Naim Ljođa me je odmah operisao, sašio probušena creva, i tako mi je spasio život. Zahvalan sam medicinskom osoblju pećke bolnice na vrhunskom tretmanu i brizi“, rekao je.

Njih dvojica se trenutno nalaze na kućnom lečenju, a Miloševiću, koji je invalidski penzioner, uskoro sledi još jedna operacija zbog ranjavanja u Dečanima.

„Mnogo smo razočarani u odnos državnih organa prema ovom pokušaju ubistva. Za dva i po meseca niko nas nije ni pozvao da pita kako smo. Nisu komunicirali ni s našim porodicama dok smo bili u bolnicama u Peći i Prištini. Predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) se budio u tri ujutro zbog gađanja grudvama folk pevačice (Ana Bekuta-13. januar Čačak), dok zbog nas koji smo noć pre toga izrešetani mecima samo zato što smo Srbi niko od predstavnika državnih institucija nije reagovao, niti nas posetio, niti ponudio bilo kakvu pomoć“, istakli su.

Simić kaže da niko od državnih organa ne zna šta se s njima desilo u Dečanima.

„Mi smo građani Srbije, ja sam prijavljen u Peći, a živim u Beogradu, i bila je dužnost da nas predstavnici nadležnih organa posete i da im damo izjavu povodom događaja u Dečanima. Ispalo je da država Srbija nije naša država, jer nam nije ukazala nikakvu pažnju. Teško smo ranjeni, nosićemo posledice ceo život, ali najviše nas boli nemar i stav države prema nama, kao i netačno izveštavanje pojedinih medija bliskih vlastima“, ocenio je.

Milošević ističe da je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obećao pomoć za njihove porodice, ali da od toga nije bilo ništa.

„Niko nas nije kontaktirao čak ni iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Invalidski sam penzioner i otac dva maloletna deteta, i hvala svim prijateljima koji su pomogli postoperativni oporavak. Da je Albanac ranjen u Beogradu, to bi se čulo do Brisela i Vašingtona, i celo Kosovo bi stalo za njega“, naglasio je.

Simić i Milošević su posebno ogorčeni i na izveštavanje pojedinih prorežimskih glasila koja su objavila da su oni bili u Dečanima zbog prodaje imovine.

„To je zlonamerna dezinformacija. Otišli smo u Peć da obiđemo manastire i grobove naših najbližih. Na pećkom groblju su sahranjeni Radovanov brat i moja majka. Njihove grobnice su oskrnavljene i trebali smo sutradan da se dogovorimo s kamenorescem da se obnove nadgrobne ploče. Nije bilo govora o bilo kakvoj prodaji imovine“, rekao je Simić.

Na pitanje Bete, kako je došlo do oružanog napada u Dečanima, Milošević je kazao da su nakon obilska Pećke patrijaršije i groblja otišli u Dečane da se vide s prijateljem Dautom Cacajem.

„Seli smo u kafanu čiji je vlasnik, takođe naš prijatelj, Šerif Cacaj. Evocirali smo uspomene, razgovarali o nekim starim vremenima i druženjima… Sve vreme smo pričali na srpskom. Odjednom, iz susedne prostorije našem stolu je prišla nepoznata osoba i pitala nas: ‘a jeni škije’ (da li ste škije-pogrdni naziv za Srbe). Izvadio je pištolj i počeo da puca po nama. Prvo je ispalio dva metka u mene, zatim je pucao u Cacaja i Radovana. U Cacaja je pucao jer je verovatno mislio da je i on Srbin“, kazao je Simić.

Milošević kaže da je napadača savladao policajac u civilu koji se u tom trenutku nalazio u kafani.

„Brzo je stigla hitna pomoć i prevezla nas u pećku bolnicu. Simića i Cacaja su prebacili u prištinsku bolnicu, a mene su odmah operisali“, naveo je.

Na pitanje da li će ponovo ići u Peć i Dečane, Simić i Milošević kažu da nikada nikome ništa loše nisu uradili i da će dok su živi redovno posećivati pećko groblje, Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com