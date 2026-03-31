Srbija će imati stabilno snabdevanje ruskim gasom do 2028. godine

Srbija će imati stabilno snabdevanje gasom do 2028. godine, bez poskupljenja za domaćinstva i uz mogućnost da gas za privredu bude i nešto jeftiniji, izjavio je u utorak generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović.

On je za Javni servis kazao da novi dogovor Srbije i Rusije o snabdevnju gasom donosi cenovnu stabilnost za Srbiju.

Dodao je da nije reč o novom ugovoru, već o produžetku postojećeg, pre svega zbog problema koji mogu da nastanu u plaćanju i tumačenju evropskih sankcija.

„Srbija je bezbedna u pogledu snabdevanja gasom najmanje do 1. januara 2028. godine, kada je reč o tranzitu preko trećih zemalja“, rekao je Bajatović.

Govoreći o ceni gasa, ukazao je na to da je za Srbiju posebno važno to što je zadržana naftna formula, koja omogućava povoljniji i stabilniji obračun u odnosu na berzanske cene.

Objasnio je da se ta formula računa devet meseci unazad, što znači da aktuelna poskupljenja u Evropi ne utiču odmah na cenu koju plaća Srbija.

Bajatović je naveo da u Evropi nema dobrih vesti za potrošače, jer su glavni dobavljači gasom već na maksimumu, dok potražnja raste zbog smanjenih zaliha i krize na Bliskom istoku.

„Cena sigurno neće silaziti ispod 500 u ovoj godini, 550 evra za hiljadu metara kubnih“, rekao je Bajatović.

Za građane Srbije, dodao je, neće biti promena, dok će privreda dobiti nešto povoljniju cenu gasa.

Bajatović je najavio da Srbija početkom aprila nastavlja razgovore sa Azerbejdžanom, odakle može da računa na do dva miliona kubnih metara gasa, dok su veće količine ograničene tehničkim mogućnostima i proizvodnjom te zemlje.

Naveo je da Srbija može da nabavlja gas i iz drugih pravaca, uključujući i sa nemačke obale, ali da je to ekonomski nepovoljnija varijanta.

Kada je reč o rezervama, podsetio je da Srbija ima 120 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj i 478 miliona kubnih metara u Banatskom Dvoru, što obezbeđuje sigurnost za zimske pikove potrošnje, a u toku je i proširenje skladišta u Banatskom Dvoru, gde će, nakon završetka radova, dnevna proizvodnja biti udvostručena.

(beta/cmg)

(Beta)

