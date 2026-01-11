Srbija centar: Macut da podnese ostavku, gde su mu batinaši da čiste sneg

Stranka Srbija centar (SRCE) zatražila je danas od premijera Đura Macuta da podnese ostavku jer je „samo dvadesetak centimetara snega bilo dovoljno da se vidi stepen razaranja države“.

„Macutovo šizofreno ponašanje ne može da bude opravdano nesposobnošću za funkciju, koja mu je, kako je sam priznao, ponuđena slučajno, jer je prvo izjavio da je stanje redovno, da bi posle dva dana pozvao i žandarmeriju da pomogne. Zašto samo Žandarmeriju? Zašto ne i jedinice koje su učestvovale u batinanju građana i studenata“, izjavila je član Predsedništva stranke SRCE Verica Milanović.

Ona je, u pisanoj izjavi, navela i da je Macut „preuzeo odgovornost i za ono što je nesposobna i pre svega korumpirana banda Srpske napredne stranke (SNS) radila sve ove godine“ i ukazala da je rezultat toga „potpuno razvaljena“ Srbija.

„Sem uništenih institucija, uništen je i ceo sistem funkcionisanja jedne ozbiljne evropske države. Samo dvadesetak centimetara snega bilo je dovoljno da narod vidi dokle je dovelo strateško opredeljenje SNS – pljačka države po svaku cenu i organizovano bogaćenje nekoliko krugova ljudi oko Vučića, podeljenih po bliskosti sa njim i zaslugama u odbrani režima na ‘Informeru’ ili Ćacilendu“, istakla je Milanović.

Kako je dodala, „svaki građanin sada može da postavi pitanje zbog čega plaća porez i kako on lično može da preživi SNS, ako već država nije“.

(Beta)

