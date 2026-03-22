Srbija centar pita ko je dozvolio parkiranje po zelenoj površini na Novom Beogradu

Stranka Srbija centar-SRCE zatražila je od gradskih vlasti da odgovore ko je dozvolio da se uništavaju zelene površine na Novom Beogradu, a od MUP-a po čijem nalogu je to odobreno i zašto su saobraćajci usmeravali autobuse na te zelene površine.

Ta stranka je saopštila da javnost takođe mora da dobije odgovor i od Ministarstva za brigu o selu, na čijem je čelu Milan Krkobabić, ko će da snosi troškove za zloupotrebu službenog vozila ministarstva, kao i koliko je službenika resora, na čijem je čelu, bilo primorano da prisustvuje skupu podrške Aleksandru Vučiću i SNS u Areni.

U saopštenju je navela da su oko Palate Srbija, koja je „zelena oaza“ Beograda, u subotu od ranih popodnevnih sati bili parkirani autobusi i kombi vozila koja su dovozila ljude na skup SNS, a vozače su na to gde treba da parkiraju usmeravali pripadnici saobraćajne policije.

Među njima bilo je i državnih vozila, kao što je kombi Ministarstva za brigu o selu, kažu iz Srbija centra i prilažu fotografije na kojima se to vidi.

Srbija centar (SRCE) zato pita ko je to naredio i dozvolio, da li su, osim MUP, dali saglasnost i nadležni gradski organi, jer bi svaki građanin koji bi se tu parkirao bio kažnjen, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

