Srbija centar: Policija kapitulirala pred SNS falangama

Stranka Srbija centar saopštila je da danas, kad se održavaju lokalni izbori, "svedočimo slomu pravne države i otvorenoj kapitulaciji policije pred stranačkim falangama Srpske napredne stranke (SNS)".

„Na više mesta je zabeleženo da pojedini pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), dok su batinaši SNS brutalno napadali posmatrače, studente, opozicione aktiviste i novinare, nisu reagovali odbijajući da legitimišu napadače i zaštite građane, kao i da su štitili objekte u kojima su kupovani glasovi“, naglasila je stranka.

Pozvala je „sve profesionalce u MUP da se sete svoje zakletve i odbiju nezakonita naređenja – policija ne sme da bude saučesnik u krađi izbora i fizičkom obračunu sa neistomišljenicima“.

Upozorila je da „ukoliko danas policija ne bude postupala profesionalno, sprečavala incidente i procesuirala naoružane pojedince i nasilnike, direktor policije Dragan Vasiljević snosiće direktnu odgovornost za sve što može da usledi, jer će se postaviti pitanje da li je lično naredio povlačenje policije pred nasilnicima?“

„Podsećamo da je zadatak policije, prema Ustavu i zakonu, da obezbedi mir i bezbednost svih učesnika u izbornom procesu, a ne da služi kao logistička podrška izbornim štabovima SNS dok ovi prepravljaju volju“, istakao je Srbija centar.

Kako je objasnila, „sem brojnih zabeleženih nepravilnosti i sistematske i organizovane namere da se promeni izborna volja, napadi na mobilne timove posmatrača i učesnike u izbornom procesu predstavlja i organizovani plan zastrašivanja“.

„Takođe, dramatične vesti iz Bora, gde su pretučeni studenti i članovi mobilnih timova i Bajine Bašte, gde je jedan od napadača, u prisustvu građana, potegao vatreno oružje, a da policija nije reagovala niti privela osumnjičene, ukazuje da se ne radi o izolovanim incidentima, već o mogućem sistemskom saučesništvu u teroru režima SNS nad sopstvenim narodom“, ocenio je Srbija centar.

(Beta)

