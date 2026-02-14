Srbija centar: Vlast ne zanima najava integracije zdravstva i školstva u sistem Kosova

Opoziciona stranka Srbija centar je danas upozorila da vlast Srbije ne reaguje na najavu integracije zdravstva i školstva u kosovski sistem, već Srbe sa severa Kosova prepušta vlastima Prištini.

„Srbi na Kosovu, nakon zatvaranja svih institucija koje su radile po sistemu države Srbije i ukidanja dinara, očekuju primenu dva zakona kojima se preostale institucije, školstvo i zdravstvo, posredno integrišu u kosovski sistem“, piše u saopštenju.

Ti zakoni, kaže se dalje, „nemaju za cilj integraciju tih institucija, nego stvaranje nepovoljnih uslova za njihovo funkcionisanje, pa čak i gašenje Univerziteta u severnoj Kosovskoj Mitrovici“.

Stranka je ukazala da je „Beograd odlučio da ostane nem, ignoriše problem i sistematski se povlači iz odgovornosti prema Srbima na Kosovu“ i napominje da „ovakav stepen nemara i faktičkog napuštanja sopstvene zajednice nema presedan u savremenoj srpskoj istoriji“.

(Beta)

