Srbija centar: Vlast u energetici, kao i u svim oblastima, radikalski uništava pravnu državu

Stranka Srbija centar (SRCE) upozorila je danas da sadašnji režim u energetici, kao i u svim oblastima, primenjuje pogubnu "radikalsku mantru" uništenja pravne države.

„Nema popravnog za najveće zlo koje je Srbiju zadesilo u poslednjim decenijama, jednostavno nema. A Srbiju izlečiti moramo. Put izlečenja je jasan – to je, kao prvi korak, razvlašćivanje nenarodnog SNS-SPS režima Srpske napredne stranke (SNS) – Socijalističke partije Srbije (SPS) koji je devastirao Srbiju u celosti. Drugi je lustracija svih odgovornih za sva stradanja, nepočinstva, poniženja države i njenih građana“, poručio je Resorni odbor te stranke za energetiku.

Kako je odbor naveo, „zajedničko za sve poduhvate vlasti SNS uključujući i one u energetici, jeste da se prvo urbanistički divlja i gradi, a zakonski neophodna dokumentacija, papirologija i sve što bi u normalnim okolnostima trebalo da prethodi realizaciji projekata godinama se retroaktivno konstruiše unazad.“

Po pravilu, ukazao je, „uz brojne pritiske i pretnje institucijama i osoblju zaduženim za izdavanje uslova, dozvola svih mogućih vrsta“, kao i da je „sve za vreme sadašnje vlasti od početka nezakonito rađeno, bez izuzetaka“.

„Tako da ni energetika Srbije svakako nije izuzetak ove radikalske napredne mantre započete svojevremeno u Zemunu, na Altini. Počev od novog gasovoda, ogranka ‘turskog toka’ kroz Srbiju, gde se godinama nakon izgradnje i puštanja gasovoda u rad radila tehnička dokumentacija, tehnički uslovi, ostala dokumentacija“, navodi je Srbija centar.

Takođe i da je „veliko pitanje da li je još uvek baš sve ‘pokriveno’ tim retroaktivnim-nenormalnim i protizakonitim pristupom koji se protivi zdravom razumu“.

„To uključuje i potpisivanje ugovora za najskuplji solarni projekat u istoriji takvih, vredni 1,9 milijardi evra, koji su u prisustvu i pod strogom kontrolom predsednika države potpisali resorna ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković. On bez neophodnog odobrenja Nadzornog odbora EPS“, upozorila je Srbija centar.

Kako je istakao Resorni odbor stranke SRCE za energetiku, „veliki je broj drugih primera koji potvrđuju da pogubnost onog što se rodilo kao preobraćeni primitivni radikalizam šešeljevskog tipa 2008. godine“.

(Beta)

