Srbija centar: Vučić posetom Nišu pokušao da zaustavi pad rejtinga

Stranka Srbija centar ocenila je danas da poseta predsednika države Aleksandra Vučića Nišu „neće promeniti činjenicu da je jug Srbije suočen sa ekonomskim padom, zatvaranjem fabrika i egzodusom stanovništva“ i da građane „više ne može da obmanjuje praznim pričama“.

Potpredsednik stranke i poslanik Slobodan Petrović, je, u obraćanju članstvu iz Leskovca, naveo da je Vučić pokušao da uspori „dalji pad posrnulog rejtinga“ jer mu je jasno da su građanima „novčanici sve tanji, a poslovi nesigurni“.

„Prema procenama sindikalnih organizacija, samo u ovoj godini od 4.000 do 5.000 ljudi u južnoj Srbiji ostalo je bez posla, a talas zatvaranja fabrika se nastavlja. Ove fabrike nisu bile lokalni razvojni projekti, većina su bili pogoni stranih kompanija koji su dobijali subvencije i podsticaje, ali bez dugoročne strategije održivog razvoja i stabilnog zapošljavanja“, rekao je Petrović, koji je i predsednik gradskog odbora te stranke u Vranju.

Kako je naveo, „zatvaranje fabrika i nepostojanje stabilnih radnih mesta dovode do kontinuiranog iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi, to su rane koje se ne mogu lako zalečiti“, naglasio je Petrović.

On je ocenio da Niš, Leskovac i Vranje „postaju sve veći centri pokreta otpora njegovom bezumlju“, pa je jedna od kazni i uništavanje Filozofskog fakulteta u Nišu izdvajanjem tri odeljenja za srpske studije, ali i da će Vučić „dobiti adekvatan odgovor na sledećim izborima“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com