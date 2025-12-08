Srbija dobija pristup finansiranju iz zdravstvenog programa EU

EU će danas potpisati sporazum o pridruživanju Srbije zdravstvenom programu EU4Helt (EU4Health, EU za zdravlje), što će Srbiji omogućiti da koristi finansiranje iz programa.

Kako je saopštila Evropska komisija, zdravstvene vlasti i šira zdravstvena zajednica Srbije moći će da koriste program ravnopravno sa članicama EU, Norveškom, Islandom, Ukrajinom, Moldavijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.

Evropski komesar za zdravlje i za dobrobit životinja Oliver Varheji rekao je da će sporazum dodatno učvrstiti blisku saradnju EU i Srbije na planu zdravstva i omogućiti njenom zdravstvenom sistemu da odgovori na neposredne potrebe i dugoročne ciljeve.

„Sporazum je dodatni dokaz posvećenosti EU poboljšanju zdravstva u Uniji i šire, u tesnoj saradnji sa partnerima“, rekao je Varheji.

Kako se navodi, od 1. januara i javni i privatni entiteti zdravstva Srbije imaće pristup mogućnostima finansiranja putem otvorenih poziva, direktnih grantova i zajedničkih akcija.

Mogućnosti se odnose na kritične oblasti, poput poboljšanja dijagnostikovanja, lečenja i nege kod kardiovaskularnih bolesti i raka, doprinos Evropskom prostoru zdravstvenih podataka, razvoj strategija za ključne lekove i skladištenje lekova.

Takođe će u fokusu biti jačanje mentalnog zdravlja, posebno mladih, kao i inicijative povezane sa prekograničnim zdravstvenim pretnjama.

Program EU4Helt usvojen je kao odgovor na pandemiju kovida i kako bi se povećala spremnost za zdravstvene krize u EU.

