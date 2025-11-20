Srbija, EU i UN potvrdili posvećenost zajedničkom upravljanju granicama i jačanju vladavine prava

Predstavnici vlade Srbije, Evropske unije (EU) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) potvrdili su zajedničku posvećenost boljem upravljanju granicama i jačanju vladavine prava, na događaju „Bezbednost – partnerstvo u akciji“ na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva izjavila je da su partnerstvo EU i Srbije u vladavini prava i bezbednosti granica važan deo procesa pridruživanja EU.

Dodala je da su proteklih nekoliko godina globalne turbulencije pokazale da međunarodna kontrola granica i saradnja više nisu mogućnosti već imperativ, i da prisustvo Fronteksa na aerodromu i granicama u Srbiji i njihov zajednički rad sa srpskom policijom značajno doprinose bezbednosti.

Halačeva je navela da je u pogledu bezbednosti granica EU u poslednje dve godine Srbiji kao pomoć dala više od 45 miliona evra isključivo za bezbednost granice, kao i vozila za graničnu policiju, dronove, termalne kamere i detektore za metal, uključujući i posebne radionice i obuku.

Ona je rekla da će „jaka saradnja“ EU i sa Srbije na polju bezbednosti nastaviti da jača, jer je bezbednost građana zajednički prioritet.

Regionalni predstavnik UNODC za jugoistočnu Evropu Danilo Rici rekao je da UNODC veruje da je zajednički rad sa EU i Srbijom dokaz snažne međunarodne saradnje za unapređenje granične bezbednosti i vladavine prava na zapadnom Balkanu.

„Zato vidite da toliko različitih agencija radi zajedno, i mi sarađujemo sve bliže i bliže“, rekao je Rici.

Dodao je da UNODC zajedno sa kolegama iz Srbije proširuje kapacitete granične bezbednosti otvaranjem nove kontrolne jedinice na aerodromu „Nikola Tesla“.

Rici je naveo da rad takvih jedinica direktno štiti živote građana i putnika, i da pruža informacije koje nadležne službe bolje upoznaju sa radom kriminalnih organizacija.

Predstavnik Fronteksa, evropske agencije za zaštitu granica i obale, rekao je da ta agencija podržava sve napore za poboljšanje kapaciteta u regionu, posebno one koje finansira EU.

On je naveo da Srbija i Fronteks sarađuju još od 2009. godine, a da je ta agencija najskorije proširila operacije i na Bosnu i Hercegovinu i dodao da postoji veliki potencijal za poboljšanje saradnje u izgradnji kapaciteta.

Predstavnik ispred evropskog projekta EU4FAST, za sprečavanje i borbu protiv šverca migranata i trgovine ljudima, Bruno Šetano naveo je da je jasno da Srbija, EU, UNODC i drugi međunarodni partneri rade na istom cilju, a to je da granice Srbije, posebno u današnjem kontekstu, budu bezbednije.

Šetano je rekao da će raditi na zajedničkim obaveštajnim akcijama, kao i povećanju kapaciteta za prikupljanje podataka.

Pomoćnik direktora policije Željko Brkić izrazio je zahvalnost EU na dugogodišnjem partnerstvu, koja obuhvata i tehničku i ekspertsku pomoć.

Naveo je da Srbija ima dugogodišnju saradnju sa UNDOC, koja obuhvata niz zajedničkih aktivnosti, i da je strateško opredeljenje Srbije da dostigne visoke standarde EU.

Brkić je dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno „odgovornom i pravovremenom delovanju u oblasti migracije“.

Predstavnik Uprave granične policije Dragan Stefanović zahvalio je EU i UNODC i naveo je da će donacija stranih partnera ojačati operativnu efikasnost i još bolju obradu informacija u realnom vremenu, što će imati i širi uticaj u regionu, u domenu bolje i brže razmene operativnih podataka.

Rade Knežević iz Uprave carina rekao je da projekat koji sprovodi kancelairija UN već „pokazuje odlične rezultate“.

On je dodao da veruje da će projekat proširiti i na druge vazdušne luke u zemlji, i da će se u saradnji sa UNODC Uprava pokazati u borbi protiv krijumčarenja.

Saradnja Srbije, EU i UNODC predstavljena je u okviru Zajedničke akcije EU za promociju vladavine prava i dobrog upravljanja kroz ciljane mere kontrole granice, koju finansira EU, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala zajedno sa nacionalnim i međunarodnim partnerima.

Njen cilj je uspostavljanje sistema za kontrolu granice na osnovu obaveštajnih podataka u borbi protiv prekograničnog kriminala, kao i veća bezbednost putnika i jačanje uloge Srbije kao partnera u okviru regionalne i međunarodne bezbednosti.

(Beta)

