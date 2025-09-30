Srbija i Izrael saglasni o obnavljanju avio-linije Beograd – Tel Aviv

Premijer Srbije Đuro Macut i šef izraelske diplomatije Gideon Sar saglasili su se u Beogradu da bi obnavljanje avio-linije Beograd–Tel Aviv bilo u interesu obe države i daljeg razvoja odnosa, kao i na korist građana Srbije i Izraela, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Ministar Sar je naveo da postoji veliki potencijal u odnosima Srbije i Izraela koji do sada nije iskorišćen, naročito u oblasti turizma, budući da je veliki broj građana Izraela zainteresovan da poseti Srbiju i da bi uspostavljanje ove linije doprinelo i većem broju turista.

Macut je rekao da Srbija pridaje poseban značaj pridaje unapređenju ekonomske saradnje s Izraelom i da je spremna da započne pregovore radi zaključenja Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Potpisivanje ovog sporazuma, kako je naveo premijer Srbije, doprineće povećanju trgovinske razmene robe i usluga i još većem prilivu investicija iz Izraela.

Macut je ukazao i na trend rasta bilateralne trgovinske razmene robe i usluga, kao i značajnih ulaganja izraelskih kompanija u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Izraelski ministar i premijer Srbije, dodaje se, u razgovoru su ocenili da postoji prostor za unapređenje saradnje Srbije i Izraela, naročito u oblastima ekonomije, trgovine, turizma, razvoja visokih tehnologija, medicine…

Macut je istakao da su odnosi Srbije i Izraela prijateljski, da ih karakterišu istorijsko razumevanje i bliskost i izrazio nadu da će i poseta ministra spoljnih poslova doprineti daljem razvoju sveukupnih odnosa.

Rekao je i da Srbija izražava duboku zabrinutost zbog aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i snažno poziva na hitnu deeskalaciju, uz poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu civila, kao i da dijalog i diplomatska rešenja predstavljaju jedini održiv put ka miru i stabilnosti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar danas je u Beogradu razgovarao i sa svojim srpskim kolegom Markom Đurićem, predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com