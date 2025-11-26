Srbija izdvaja 90 miliona evra za obnovu obaveze služenja vojske

Srbija će u naredne tri godine izdvojiti gotovo 90 miliona evra, ne računajući troškove za izgradnju objekata, za izdatke koji se tiču obnove obaveze služenja vojnog roka, objavili su mediji u sredu pozivajući se na Predlog budžeta za 2026. godinu.

Vojni rok u Srbiji suspendovan je u januaru 2011. godine, ali je bilo moguće dobrovoljno služenje u trajanju od šest meseci za mladiće i devojke.

Predstavnici vlasti ranije su najavljivali da će ta obaveza biti ponovo uvedena zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u svetu i da će prvi regruti biti pozvani u kasarne iduće godine.

Za tu namenu uređeno je 120 prostorija.

Predviđeno je da osnovna vojna obuka traje 75 dana, a da godišnje bude obučavano oko 20.000 mladića.

Prema budžetskom planu za 2026, 2027. i 2028. godinu, predviđeno je da godišnje za služenje vojnog roka bude izdvojeno 3,37 milijardi dinara, odnosno oko 86,5 miliona evra ukupno za tri godine.

Budžet predviđa i izgradnju objekata i infrastrukture, pa je tako planirana izgradnja objekata i infrastrukture za Vojsku Srbije u Pančevu, za šta će 2026. biti izdvojeno 30 miliona dinara.

Potom, za izgradnju objekata i infrastrukture Vojske Srbije u Priboju u 2026. biće izdvojeno 597 miliona, dok će za iste svrhe u Nišu u 2026. biti izdvojeno 100 miliona dinara, a u 2027. još 200 miliona dinara.

Takođe, već su izdvojena velika sredstva za uređenje objekata u kojima će se služiti vojni rok.

Sudeći prema Izveštaju o realizaciji ukupnih sredstava budžeta Srbije za period od januara do decembra 2024. godine, a koji je objavljen u Predlogu zakona o budžetu za 2026, u te svrhe već je izdvojeno 5,35 milijardi dinara, što je oko 45,8 miliona evra.

Pre povratka vojske u kasarne, potrebno je da Skupština Srbije usvoji zakon o služenju vojnog roka.

