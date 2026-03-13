Srbija među zemljama sa najstarijom populacijom na svetu

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura izjavila je u petak da Srbija spada među zemlje sa najstarijom populacijom na svetu, dodajući da se savremena društva suočavaju sa značajnim demografskim promenama koje podrazumevaju da ljudi žive duže, a udeo starijih osoba u populaciji kontinuirano raste.

„Takvi trendovi zahtevaju novo promišljanje o starenju, dostojanstvu i jednakosti tokom čitavog životnog ciklusa“, rekla je Macura na ministarskom okruglom stolu u okviru 70. Zasedanja Komisije o statusu žena u Ujedinjenim nacijama posvećenom položaju starijih žena u savremenim društvima“, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Istakla je da je Srbija poslednjih godina uradila mnogo na jačanju ekonomske stabilnosti starijih sugrađana, te da su u Srbiji penzije najviše u odnosu na poslednjih nekoliko decenija.

„Starije žene i dalje često trpe višestruke oblike nejednakosti i nasilja koje ostaje nedovoljno vidljivo. Prema dostupnim istraživanjima, čak 75 odsto starijih žena koje su doživele nasilje nikada ga nije prijavilo zbog čega je važno da nastavimo da razvijamo socijalne, zdravstvene i ekonomske politike koje će im obezbediti podršku i zaštitu“, poručila je Macura.

(beta/cmg)

