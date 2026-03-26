Srbija odbacila navode o trci u naoružanju sa Hrvatskom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je ocenu nemačkog Dojče Velea o trci u naoružanju između Hrvatske i Srbije u osvrtu na najavu iz Hrvatske o kupovini PVO sistema od Izraela, kao odgovor na rakete koje je Srbija kupila od Kineza.

Vučić je u razgovoru za Radio-televiziju Srbije (RTS) skrenuo pažnju da je Dojče vele nemački servis i rekao da u ovom trenutku Nemačka prevazilazi SAD po količini ulaganja novca u oružje i da je na jednakoj ravni sa Kinom.

„Nemačka je zemlja koja se ubedljivo najbrže naoružava u svetu, neću da pitam ni zašto, ni zbog koga, ni kakvi su planovi. Skidam kapu i divim im se na tome, imaju novca, njihova stvar, rade šta hoće“, rekao je Vučić.

Poručio je Dojče veleu da je bolje da gleda u svoje dvorište.Kada je u pitanju Hrvatska, on je ponovio opaske oko vojnog saveza Priština-Tirana-Zagreb i rekao da Srbija hoće da bude dovoljno snažna da može sve njih da odvrati od agresije i da će čuvati mir gotovo po svaku cenu.

„Nisam ja napravio savez, niti je Srbija napravila regionalni savez sa bilo kim, napravili su ga oni. I koliko god oni govorili da nije to usmereno protiv Srbije, pitanje je protiv koga jeste, da nije protiv Austrije, protiv koga je“, rekao je Vučić.

On je rekao da je svima jasno da je to (taj savez) upreno protiv Srbije.

Vučić je ocenio da je Hrvatska moćno naoružana i izuzetno jaka zemlja, da ima fantastično opremljenu armiju, da ima izuzetnu vojsku, na koju Srbija gleda sa respektom.

Rekao je da se i Albanci naoružavaju u Tirani sve jače i da to Srbija prati, kao i da Priština dobija veliku podršku od zapadnih zemalja i Turske i da to Srbija takođe prati.

„Ali naša doktrina je takva da moramo da budemo toliko snažni da sve njih zajedno uvek možemo da odvratimo od agresije na Srbiju i nama nije potrebna samo snaga, potrebna nam je i odgovornost i ozbiljnost.

Mi da izazivamo nešto nećemo, ali mi verujte na reč, suviše sam odgovoran da bi dozvolio da Srbija strada i da naš narod strada, kao što je bilo u prošlosti“, rekao je Vučić.

