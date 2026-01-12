Srbija pruža podršku radu i mandatu Saveta za regionalnu saradnju

Istakli su njen značajan doprinos jačanju regionalne saradnje i stabilnosti.
Kapetanović je sa Đurićem razgovarao o regionalnim odnosima i prioritetima regionalne saradnje za ovu godinu, kao i o ulozi RCC-a kao „ključne platforme za dijalog, koordinaciju i izgradnju poverenja u regionu“.
Sagovornici su istakli značaj kontinuiranog regionalnog angažmana u složenom političkom i ekonomskom okruženju, saopšteno je iz RCC.
Tokom sastanka sa Starovićem razgovarano je o procesu evropskih integracija, ulozi regionalne saradnje u podršci evropskom putu Zapadnog Balkana, kao i o sprovođenju Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan.
Posebno je naglašena važnost očuvanja reformskog zamaha i usklađivanja regionalnih inicijativa sa prioritetima Evropske unije, navodi se u saopštenju.
(Beta)
