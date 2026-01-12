Srbija pruža podršku radu i mandatu Saveta za regionalnu saradnju

Ministri spoljnih poslova i evrointegracija Srbije, Marko Đurić i Nemanja Starović, potvrdili su danas na sastancima u Beogradu sa generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amerom Kapetanovićem punu podršku Srbije radu i mandatu te reginalne organizacije.

Istakli su njen značajan doprinos jačanju regionalne saradnje i stabilnosti.

Kapetanović je sa Đurićem razgovarao o regionalnim odnosima i prioritetima regionalne saradnje za ovu godinu, kao i o ulozi RCC-a kao „ključne platforme za dijalog, koordinaciju i izgradnju poverenja u regionu“.

Sagovornici su istakli značaj kontinuiranog regionalnog angažmana u složenom političkom i ekonomskom okruženju, saopšteno je iz RCC.

Tokom sastanka sa Starovićem razgovarano je o procesu evropskih integracija, ulozi regionalne saradnje u podršci evropskom putu Zapadnog Balkana, kao i o sprovođenju Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

Posebno je naglašena važnost očuvanja reformskog zamaha i usklađivanja regionalnih inicijativa sa prioritetima Evropske unije, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com