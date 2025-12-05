Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Srbija je tokom 2025. godine renovirala više od 125 objekata predviđenih da se koriste nakon obnove obaveze služenja vojnog roka, ali je ostalo još toga da se obnovi, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić.

„Do 2012. godine se gledalo da sve što postoji u Vojsci Srbije bude uništeno, ogroman broj objekata je dat lokalnim samoupravama, prodat, zatvoren kao neperspektivan. Ostao je ogroman broj objekata koji nije sređen još od NATO bombardovanja 1999. godine“, izjavio je Gašić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Naveo je da su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane proteklih godinu dana intenzivno radili na sticanju uslova za ponovno vraćanje služenja vojnog roka.

Kazao je da se nada da će novi zakon o obaveznom služenju vojnog roka biti usvojen i dodao je da je predloženih 75 dana nedovoljno za veliku i dobru obuku budućih regruta.

Srbija je 2011. godine suspendovala obavezu služenja vojnog roka ali je zadržana obaveza uvođenja regruta u vojnu evidenciju i služenja u rezervnom sastavu.

Takođe je bilo omogućeno dobrovoljno služenja za mladiće i devojke u trajanju od šest meseci.

U poslednjih nekoliko godina, naročito nakon početka rata u Ukrajini, periodično se najavljuje da će ta obaveza biti ponovo aktivirana i da će vojni rok trajati 75 dana.

(beta/cmg)

(Beta)

