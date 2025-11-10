Srbija se dodatno zadužuje da vrati stare dugove

Vlada Srbije planira da se u 2026. godini zaduži za približno 8,3 milijarde evra da bi pokrila budžetski deficiti i otplatila stare dugove, objavljeno je u ponedeljak.

Kako piše Nedeljnik.rs, prema predlogu budžeta za iduću godinu rashodi državne kase iznosiće 23,5 milijardi evra, dok se očekuje prihod od oko 20,6 milijardi evra, što stvara manjak od 2,88 milijardi evra.

Ipak, značajan deo novih zaduženja neće biti usmeren na nove projekte, već na vraćanje ranije uzetih kredita i obveznica.

U 2026. godini na naplatu dospeva čak 6,77 milijardi evra glavnice starih dugova.

Među najvećim obavezama koje dospevaju izdvajaju se dva velika zajma za podršku budžetu uzeta od Vlade i Fonda za razvoj Abu Dabija (Ujedinjeni Arapski Emirati), koja u celosti dospevaju u avgustu i decembru 2026. godine.

Ukupan iznos glavnice koji se mora vratiti po osnovu ta dva kredita iznosi dve milijarde dolara, odnosno skoro 1,9 milijardi evra. Pored toga, veliki deo novca otići će i na otplatu dospelih državnih obveznica prodatih na domaćem tržištu, kao i na ispunjavanje obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu.

Da bi obezbedila neophodna sredstva, država planira da se zaduži iz tri glavna izvora. Planirano je uzimanje oko 3,24 milijarde evra iz zajmova od domaćih i međunarodnih finansijskih institucija, zatim oko 2,73 milijarde evra kroz emisiju državnih obveznica na domaćem tržištu i oko 2,22 milijarde evra emisijom evroobveznica na međunarodnom tržištu.

Pored opšteg zaduživanja, Vlada planira i uzimanje velikog broja namenskih kredita za finansiranje kapitalnih projekata.

Najviše novca iz takvih pozajmica namenjeno je za saobraćajnu i energetsku infrastrukturu.

