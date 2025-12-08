Srbija se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke EU povodom Rusije

Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke EU o restriktivnim merama protiv Rusije, dok se jeste uskladila sa odlukama vezanim za Sudan, Tursku, Islamsku državu i Al Kaidu.

Kako je saopšteno danas iz EU, Srbija se nije uskladila sa odlukom (CFSP) 2025/2019 od 3. oktobra kojom su produžene restriktivne mere protiv Rusije zbog njenih destabilizujućih aktivnosti do 9. oktobra 2026.

Srbija se nije uskladila ni sa odlukom (CFSP) 2024/2357 od 20. novembra kojom je proširena lista pravnih i fizičkih lica, entiteta i tela koji su pod restriktivnim merama zbog situacije u Rusiji.

Sa dve nove odluke Saveta EU uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH „koje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU „prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je“, navodi se u saopštenju.

Srbija se zajedno sa ostalim kandidatima za članstvo u EU jeste uskladila sa novom odlukom vezano za Sudan, Tursku i Islamsku državu i Al-Kaidu.

Reč je o odlukama (CFSP) 2025/2369 od 20. novembra kojom se proširuje lista pravnih i fizičkih lica na koja se odnose restriktivne mere zbog aktivnosti kojima se podrivaju stabilnost i politička tranzicija u Sudanu; (CFSP) 2025/2395 od 24. novembra kojom se restriktivne mere protiv Turske zbog neovlašćenih aktivnosti na bušenju u Istočnom Mediteranu produžavaju do 30. novembra 2026. i (CFSP) 2025/2398 od 24. novembra kojom se proširuje lista pojedinaca, grupa i entiteta podvrgnutih restriktivnim merama zbog poevzanosti sa ISIL-om i Al-Kaidom.

Sa te tri odluke Saveta EU uskladili su se, uz Srbiju, i svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH.

Te zemlje će „obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU „prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

