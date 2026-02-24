Srbija se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke EU vezano za Iran

Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke EU vezano za Iran.

Kako je saopšteno iz EU, Srbija se nije uskladila sa odlukom o restriktivnim merama zbog situacije u Iranu – (CFSP) 2026/265 od 29. januara kojom se širi spisak pojedinaca i entiteta na koje se mere odnose.

Srbija se nije uskladila ni sa restriktivnim merama zbog vojne podrške Irana ruskoj agresiji na Ukrajinu i oružanim grupama na Bliskom istoku i u regionu Crvenog mora – (CFSP) 2026/263 od 29. januara.

Sa novim odlukama Saveta EU uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH koje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je, navodi se u saopštenju.

(Beta)

