Srbija se nije uskladila sa odlukama EU o Rusiji, Ukrajini o Belorusiji

Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa četiri nove spoljnopolitičke odluke EU o Rusiji, Ukrajini i Belorusiji.

Kako je saopšteno iz EU, Srbija se nije uskladila sa dve odluke donete zbog ruskih akcija na destabilizovanju situacije u Ukrajini – (CFSP) 2025/2648 od 22. decembra o produženju restriktivnih mera do 31. jula 2026 i (CFSP) 2025/2617 od 18. decembra o proširenju spiska plovila koja su deo „flote iz senke“ i kojima je zabranjen pristup lukama i prevodnicama država članica.

Srbija se nije uskladila sa odlukom (CFSP) 2025/2637 od 22. decembra kojom je proširena lista fizičkih i pravnih lica na koje se odnose restriktuivne mre uvedene zbog situacije u Rusiji, kao ni sa odlukom (CFSP) 2025/ 2585 od 15. decembra koja se odnosi na restriktivne mere zbog situacije u Belorusiji i umešanosti Belorusije u rusku agresiju protiv Ukrajine.

Sa četiri nove odluke Saveta EU uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u EU iz regiona Zapadnog Balkana – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH koje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a EU prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com